FIFA 23: Profi spielt mit Top-Karten gegen ein luschiges Team – Aber irgendwas stimmt da überhaupt nicht

In FIFA 23 Ultimate Team ist der YouTuber BorasLegend auf ein Team getroffen, das ganz anders spielte, als die Karten vermuten ließen. Hier erfahrt ihr, was passiert ist.

Auf was für ein Team traf der Profi? Der YouTuber und FIFA-Profi BorasLegend (via YouTube) ist in einem Division Rivals Match auf ein ungewöhnliches Team gestoßen. Das Squad seines Gegners bestand größtenteils aus Bronze- und Silber-Karten, die alles andere als wettbewerbsfähig sind.

So stand im Sturm beispielsweise die Bronze-Karte von Kyle Hudlin mit einem Gesamtrating von 59 und dahinter, im offensiven Mittelfeld, eine Silber-Karte mit einer Wertung von 67.

Doch neben weiteren Silber- und Bronze-Karten hatte der Spieler noch Mbappé (91) sowie Alexander-Arnold (87) und Cancelo (88) im Team. Eine extrem seltsame Kombination, die auf den ersten Blick keinen Sinn ergibt. Doch schnell, fand Boras heraus, dass es ganz egal war, welche Karten sein Gegner aufgestellt hatte.

Hier könnt ihr euch das Team anschauen:

Ein wirklich ungewöhnliches Team.

Nachdem das Spiel angepfiffen wurde, bemerkte BorasLegend schnell, dass etwas mit seinen Gegenspielern nicht stimmen kann. Die Kicker seines Gegners bewegten sich viel schneller, agiler und dribblestärker, als das für schwache Bronze- und Silber-Karten üblich ist.

Schnell kristallisierte sich heraus, dass es sich um einen Cheater handeln muss, der anscheinend ein Tool benutzt, um die schwachen Karten in seinem Team zu boosten. Und schaut man sich die Karten genauer an, dann stellt man fest, dass der Hacker einfach die körperlich größten Profis genommen, um den ultimativen Vorteil zu erhalten.

Im Laufe des Spiels fielen Boras folgende Hacks auf:

Die Spieler treffen immer, ohne Ausnahme, grünes Timed Finish.

Die Spieler sind rasend schnell und dribblestark.

Zum Spielende haben alle Gegenspieler noch volle Energie und keinerlei Stamina verbraucht.

Eine Silber-Karte nutzt einen 5-Sterne Trick, obwohl die Karte nur 3 Sterne bei den Skill Moves hat.

So lief das Match ab: Der YouTuber war frustriert von den Cheats seines Gegners, brach das Spiel allerdings nicht ab und versuchte alles, um die Partie für sich zu entscheiden. Er ging sogar 1:0 in Führung. Doch kurz vor Abpfiff musste er sich geschlagen geben, als er ein Traumtor von einem Bronze-Spieler aus circa 35 Metern kassierte. Der besagte Spieler hat einen Schuss-Wert von 55.

Den Clip mit den Spielszenen könnt ihr euch hier anschauen:

Was kann man gegen Cheater in FIFA 23 tun?

Wenn man auf einen Cheater in FIFA treffen sollte, dann heißt es wohl erstmal – Pech gehabt. Denn viel kann man nicht machen, wenn der Gegner Spieler besitzt, die alle Stats des eigenen Teams bei weitem übertreffen.

Man kann höchstens Crossplay deaktivieren, um nicht auf PC-Spieler zu treffen müssen.

Was sagt ihr dazu? Seid ihr schon mal auf Cheater in FIFA 23 gestoßen? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

