In FIFA 23 Ultimate Team läuft gerade das „Team of the Year”, also das „TOTY”-Event. Das bringt einige der besten Karten im Spiel. Doch die sind kaum zu kriegen.

Das ist das TOTY: Im “TOTY” stehen insgesamt 12 Karten, die brutal verbessert wurden. Spieler wie Mbappé, van Dijk oder Haaland sind dabei und haben Werte in den hohen 90er-Bereichen bekommen. Sie gehören zu den besten, aber auch teuersten Karten im Spiel.

Das Team wurde über die vergangenen Woche in drei Phasen veröffentlicht. Defensivspieler, Mittelfeldspieler und Angreifer gab es jeweils für wenige Tage in Packs, dazu neue “TOTY”-Icons – bis Freitagabend, den 27. Januar.

Da wurde dann das ganze Team of the Year auf einen Schlag in Packs gesteckt. Darüber hinaus wurden auch noch weitere Karten veröffentlicht: “Honourable Mentions”, also Spieler, die es knapp nicht ins TOTY geschafft haben, aber nun zumindest ein kleines Upgrade bekommen haben. Sie sind allerdings deutlich schwächer und weniger wertvoll, als die 12 “echten” TOTY-Karten.

Viele Spieler sparen sich für das TOTY ihre Packs auf, um die Chance zu haben, eine der begehrten Karten zu ziehen. Doch die Chancen darauf sind sehr niedrig. Das beweisen gerade auch einige Twitch-Streamer, die sehr viel Geld in das Event stecken.

Twitch-Streamer kaufen FIFA-Points, investieren – Doch TOTY-Karten bleiben die Ausnahme

Viele FIFA-Content-Creator zeigen auf Plattformen wie Twitch und YouTube, wie sie Packs in Ultimate Team öffnen. Doch dabei verdeutlichen sie quasi nebenbei, wie gering die Chance auf die besten Karten in FIFA 23 aus Packs sind.

Ein Beispiel ist einer der größten Streamer zu FIFA 23, “Castro1021”. Der ist zum einen für seine laute Art, aber eben auch Pack-Openings bekannt. Seit dem Start des TOTY-Events vor über einer Woche ist er dabei, jede Menge FIFA-Points zu investieren und Packs zu ziehen.

In seinem neuen Video zeigt er den Abend, an dem dann alle TOTY-Karten in den Packs landeten. Hier sollte es klappen und er zieht seine erste TOTY-Karte – die von Torhüter Courtois. Wenig später zieht er noch ein TOTY. Wieder Courtois.

Er freut sich zwar riesig über die Karte und torpediert sein Streaming-Zimmer mit Konfetti, erklärt aber auch, bereits nahezu 10 Millionen Münzen über die Woche, und nahezu 1 Million FIFA-Points investiert zu haben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Coins kann man durch Transfers oder Belohnungen in Ultimate Team bekommen, FIFA-Points aber nicht. Will man FIFA-Points in Ultimate Team kaufen, kann man aus verschiedenen Sets wählen. Das größte bringt 12.000 Points für 99,99 Euro. Rechnet man das auf eine runde Million hoch, kommt man bei über 8.000 Euro im Laufe einer Woche raus.

Ähnlich erging es zwei anderen Streamern, die am “Komplettes-Team-Abend” Points investierten.

Einer davon ist “Bateson87”, der 100.000 FIFA-Points an diesem Abend investierte (ca. 833 Euro). Über die Woche zuvor habe er bereits zwei TOTYs und 3 TOTY-Ikonen gezogen, zeigt Bateson im Video. Die 100.000 Points an einem Abend sollten aber keine einzige weitere TOTY-Karte bringen, lediglich drei der schwächeren “Honourable Mentions” (via YouTube).

Auch YouTuber Danny Aarons steckte 100.000 Points in den TOTY-Abend, aber bekam keine TOTY-Karte damit (via YouTube): “Ich kann es nicht glauben, ich hab wieder 100.000 Points investiert und hab kein TOTY gezogen.”

Das war allerdings auch nicht sein erstes Opening: “Jedes Pack-Opening kostet 600 britische Pfund, und das hier ist das neunte”, rechnet er vor: “Ich werde das nicht durchrechnen, weil es mich krank machen wird. Aber Leute, rechnet es durch – und ihr habt noch nicht gesehen, wie ich ein TOTY ziehe.” Insgesamt hat er also wohl 5.400 Pfund (ca. 6.100 Euro) investiert.

Insgesamt können sich die Streamer über die schiere Menge der Karten aus den Packs, die sie da ziehen, letztlich einen Großteil der TOTY-Karten auf dem Transfermarkt kaufen.

Doch sie verdeutlichen gleichzeitig, wie niedrig die Chancen auf TOTYs aus Packs sind. Natürlich kann man Glück haben und diese Karten ziehen. Doch man sollte nicht damit rechnen.

Die Chancen auf einen TOTY-Spieler liegen im einstelligen Prozent-Bereich

Wie hoch sind die Chancen? FIFA 23 zeigt im Shop, wie die Chancen auf TOTY-Karten aus Packs aussehen. Wie hoch die Wahrscheinlichkeiten sind, ist von den einzelnen Packs abhängig.

Ein paar Beispiele:

Bei typischen Premium-Gold-Packs liegt die Chance bei unter einem Prozent.

Beim aktuellen Promo-Pack “Elite Pack Plus” kommt die Chance auf 1,1 Prozent. Da stecken 26 seltene Goldspieler drin, mindestens einer davon mit 86 oder höher und zusätzlich gibt es noch ein Seltene-Spieler Pack dazu. Es kostet 150.000 Münzen oder 3.000 FIFA-Points.

Die höchste Chance bietet noch das “Neujahr-Spezial-Set”, hier sind es 6,2 %. Das Pack bringt einen FUT Hero, 75 seltene Gold-Spieler über 80 und mindestens sechs davon über 86.

Aber: Das Pack kostet auch ganze 500.000 Münzen oder 3.000 FIFA-Points. Zudem sind die Inhalte des Packs untauschbar. Was auch immer man letztlich daraus zieht, kann man also nicht auf dem Transfermarkt verkaufen.

Wer nicht in Ultimate Team unterwegs ist, kann in FIFA 23 beispielsweise auf den Offline-Karrieremodus setzen. Dort kann man seinen eigenen Club aufbauen und an die Weltspitze führen. Hier findet ihr dafür die besten Talente in FIFA 23.