EA Sports FC 24 Trailer: Fans rätseln, warum die Stars auf dem Cover so seltsam aussehen

Am Ende gibt es dann aber auch noch Positives im sonst so kritisierten Cover zu finden. David Beckham, wer auch sonst, sieht so gut wie eh und je aus. Das sieht auch User “_HeyItsBob_” so: „Auf einem Bild, wo jeder andere albern aussieht, sieht Becks immer noch unglaublich aus.“

Level Up Event feiert Premiere in FIFA 23: So funktionieren die Upgrades der neuen Promo in FIFA Ultimate Team

Der Top-Kommentar von “Leedssufferer” lautet in diesem Zusammenhang wie folgt: „Eines der lustigsten Cover, die ich je gesehen habe. Ein paar richtige Kracher dabei, wie zum Beispiel Pirlo mit seinem leeren, unendlichen Blick in die Ferne.“

Der Grund: die teils merkwürdig anmutenden Gesichter der Cover-Stars. Vor allem Italien-Ikone Andrea Pirlo kommt bei den Reddit-Usern gar nicht gut weg. Sie spekulieren darüber, was Pirlo wohl gesehen haben muss, dass er so einen entgeisterten Blick bekommen konnte.

Der neue Trailer heizt die Spekulationen für EA Sports FC 24 ordentlich an, in den Fan-Foren sorgt aber vor allem die eigenartige Optik des Covers für Aufregung. Irgendwas scheint mit den Spielerinnen und Spielern nicht zu stimmen.

EA Sports lässt die Hüllen fallen und gibt erste richtige Einblicke in den FIFA-Nachfolger EA Sports FC 24 . In einem ersten Trailer wurden Szenen und das Cover der Ultimate Edition gezeigt.

