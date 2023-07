Nach FIFA 23: Warum ausgerechnet die Saudi Pro League in EA Sports FC 24 so heftig wird

Der neuste Trailer stellt euch Season 1 von Diablo 4 vor, die "Season of the Malignant".

FIFA 23 ist das neueste Spiel der FIFA-Serie, das am 28. September 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch verö...

So steht nach neuesten Informationen auch Paul Pogba vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien. (via goal.com )

Rúben Neves: Ein weiterer junger Spieler, der sich für den Schritt in die Saudi Pro League entschieden hat. Er wird in der neuen Saison wie Koulibaly das Trikot von Al-Hilal tragen und im Mittelfeld die Strippen ziehen.

Das lockt zahlreiche große Namen nach Saudi Arabien – was dazu führt, dass die Liga sogar in Ultimate Team ziemlich interessant werden könnte, wenn EA Sports FC startet. Schauen wir uns die Stars an, die nächste Saison ihre Brötchen in der Saudi Professional League verdienen.

Mit dem Ende von FIFA 23 wird sich einiges ändern. So rückt mit der Saudi Professional League eine Liga mit neuen, starken Spielern in den Fokus. Viele Stars folgen dem Ruf des großen Geldes. Welche berühmten Namen schon feststehen, erfahrt ihr bei uns.

