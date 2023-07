EA Sports FC 24 erscheint am 22. September 2023 und mittlerweile kennen wir die Systemanforderungen. Wie stark muss mein PC sein, wenn ich FC 24 auf dem PC spielen möchte?

Am 22. September 2023 erscheint EA Sports FC 24, der Nachfolger von FIFA 23. Doch welche Hardware braucht man, wenn man das Spiel auf dem PC zocken möchte? MeinMMO stellt euch alle technischen Daten des Spiels vor und erklärt, was ihr wissen müsst. Alle großen Neuerungen und Änderungen von EA Sports FC 24 findet ihr in folgendem Artikel.

EA Sports FC 24: Systemanforderungen

Mindestanforderungen:

Betriebssystem: Windows 10 – 64-Bit

Windows 10 – 64-Bit Prozessor: Intel Core i5-6600K @ 3.50GHz oder AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHZ

Intel Core i5-6600K @ 3.50GHz oder AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHZ Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

8 GB RAM Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB oder AMD Radeon RX 570 4GB

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB oder AMD Radeon RX 570 4GB DirectX: Version 12

Version 12 Network: Breitbandinternet

Breitbandinternet Speicher: 100 GB

Empfohlene Systemanforderungen:

Betriebssystem: Windows 10 – 64-Bit

Windows 10 – 64-Bit Prozessor: Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz oder AMD Ryzen 7 2700X @ 3.7 GHZ

Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz oder AMD Ryzen 7 2700X @ 3.7 GHZ Arbeitsspeicher: 12 GB RAM

12 GB RAM Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1660 oder AMD RX 5600 XT

NVIDIA GeForce GTX 1660 oder AMD RX 5600 XT DirectX: Version 12

Version 12 Network: Breitbandinternet

Breitbandinternet Speicher: 100 GB

Was bedeuten die Daten? „Mindestanforderungen“ bedeutet, dass ihr das Spiel überhaupt spielen könnt. Oftmals bedeutet das Gaming in 720p (HD) mit 30 FPS und niedrigen Einstellungen. Ihr solltet daher nicht zu viel erwarten.

„Empfohlene Anforderungen“ bedeutet, dass ihr das Spiel normalerweise in hohen Details zocken könnt.

Die meisten Spieler sollten EA Sports FC 24 problemlos zocken können

Die Systemanforderungen für FC 24 fallen überraschend niedrig aus. Mit einer NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB oder AMD Radeon RX 570 4GB liegen die Mindestanforderungen niedrig genug, sodass die meisten Spieler auf Steam das Fußballspiel problemlos zocken könnten. Insbesondere deswegen, weil EA sogar die kleinere 4-GB-Variante empfiehlt und nicht den 8-GB-Vollausbau der beiden GPUs.

Die Mehrheit der Spieler dürfte jedoch ohnehin auf Xbox und PlayStation unterwegs sein.

Was ist mit Crossplay? Crossplay zwischen den Konsolen und PC wird es weiterhin geben: Weiterhin verfügbar wird Crossplay in Ultimate Team (Online-Modi), Freundschaftsspiele und Online-Season sein. PS5 kann mit Xbox Series X|S und PC, PS4 mit Xbox One spielen.

