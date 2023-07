EA Sports FC 24 vorbestellen – Die Editionen des neuen FIFA im Vergleich

Insgesamt gibt es nun einige neue Infos rund um EA Sports FC, die in der offiziellen Vorstellung gezeigt wurden. Dazu gehören etwa Änderungen an Ultimate Team, aber auch an der Technik. Die wichtigsten Neuerungen haben wir hier zusammengefasst:

Wann erscheint EA Sports FC 24? Der offizielle Release ist am 29. September 2023. EA Sports FC 24 erscheint für PC (Steam, Epic, EA App), Xbox One, Xbox Series X|S, PS 4, PS 5 und Nintendo Switch.

Insert

You are going to send email to