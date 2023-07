Nach der Veröffentlichung des Trailers von EA Sports FC 24. haben wir erste interessante Details zur neuen Fußballsimulation erfahren. Mit den Ratings hält sich die kanadische Entwicklerfirma noch bedeckt. Deshalb machen wir eine Vorhersage zu den zehn besten Spielern in Ultimate Team. Mit großer Wahrscheinlichkeit werden wir eine neue Nummer 1 sehen.

Es kann losgehen! Mit dem ersten offiziellen Trailer zum FIFA-Nachfolger beginnt in der Community auch das große Rätselraten um die besten Spieler im beliebten Ultimate Team-Modus.

Unsere Vorhersagen fußen auf den Leistungen und Erfolgen der vergangenen Saison. Einen Hinweis für den besten Spieler im FIFA-Nachfolger hat uns zudem das Cover für die Standard-Edition von FC 24 geliefert.

Die Top 10 der besten Spieler in EA Sports FC 24 Ultimate Team

In der Liste seht ihr die Platzierung, den Spieler, sein Rating (das Upgrade im Vergleich zu FIFA 23), sowie seinen voraussichtlichen Verein in EA Sports FC 24.

Für unsere Vorhersage haben wir entsprechende Beispiele mit dem Card Creator von futbin erstellt. Die Beispiele findet ihr hier als Screenshot (via futbin.com) eingebunden.

Fangen wir mit unserem zehnten Platz an.

Platz 10: Ederson 90 (+1) – Manchester City

Vorhersage Ederson FC24 (via futbin.com)

Der brasilianische Schlussmann leistete in der letzten Saison seinen Anteil, dass die Hintermannschaft von Manchester City so stark war. Unvergessen bleibt seine Glanzparade im Champions-League-Finale, als er einen Kopfball aus nächster Nähe noch von der Linie kratzte.

Platz 9: Marc-André ter Stegen 90 (+2) – FC Barcelona

Vorhersage ter Stegen FC24 (via futbin.com)

Der Torhüter des FC Barcelona spielte eine seiner besten Saisons. Mit teils spektakulären Paraden trug er dazu bei, dass die Katalanen eine der besten Defensiven Europas stellten. Zudem gilt er als einer der spielstärksten Torhüter weltweit.

Platz 8: Thibaut Courtois 90 (+0) – Real Madrid

Vorhersage Courtois FC24 (via futbin.com)

Der Belgier spielt seit mehreren Jahren auf Top-Niveau. In einer eher schwächeren Saison von Real Madrid konnte man sich zumindest auf Courtois stets verlassen. Der Zwei-Meter-Hüne rettete seiner nicht immer sattelfest wirkenden Abwehr durch starke Reflexe den ein oder anderen Punkt.

Platz 7: Harry Kane 90 (+1) – ???

Vorhersage Kane FC24 (via futbin.com)

Noch spielt Harry Kane bei Tottenham Hotspurs. Nach einer komplett unbefriedigenden Saison und dem Verpassen des internationalen Geschäfts spricht vieles für einen Abgang von Harry Kane, der in einer schwachen Mannschaft herausragte. Der Engländer spielte persönlich eine starke Saison, schoss 30 Tore und legte drei weitere Treffer auf.

Platz 6: Lionel Messi 91 (+0) – Inter Miami

Vorhersage Messi FC24 (via futbin.com)

La Pulga lässt seine Karriere in den USA bei Inter Miami ausklingen. Seine Zeit bei Paris Saint-Germain kann man als Missverständnis werten, da Messi trotz guter Leistungen nie zu absoluter Höchstform auflief.

Die Ratings sind noch nicht sicher, dafür gibt es aber schon ein paar Einblicke ins Spiel. Deswegen seht ihr hier den offiziellen Gameplay-Trailer zu EA Sports FC 24:

Wir können uns über einige Neuerungen freuen. Unter anderem fand die Vermischung von Frauen und Männern in FUT in der Community nicht nur Zustimmung.

Platz 5: Robert Lewandowski 91 (+0) – FC Barcelona

Vorhersage Lewandowski FC24 (via futbin.com)

“Lewangoalski” spielte eine sehr gute, für seine Verhältnisse aber keine überragende Saison. Nach seinem ersten Jahr beim FC Barcelona mit mehr als soliden 30 Torbeteiligungen wird der Pole in der kommenden Saison gewillt sein, seine Glanzleistungen, die er einst beim FC Bayern darbot, zu wiederholen.

Platz 4: Karim Benzema 91 (+0) – Al-Ittihad

Vorhersage Benzema FC24 (via futbin.com)

Der Franzose hatte in der vergangenen Saison immer mal wieder mit Verletzungen zu kämpfen und möchte seine Karriere mit dem Wechsel nach Saudi-Arabien langsam ausklingen lassen. Wenn er spielte, lieferte er in den allermeisten Fällen ab und dürfte auch deshalb zu den besten Spielern in EA Sports FC 24 zählen.

Platz 3: Kylian Mbappé 91 (+0) – Paris Saint-Germain

Vorhersage Mbappé FC24 (via futbin.com)

Nach vereinzelten Transfergerüchten scheint der französische Ausnahme-Stürmer einen weiteren Anlauf mit Paris Saint-Germain zu unternehmen, die Champions League im kommenden Jahr zu gewinnen. In der Liga hatte Mbappé genauso viele Torbeteiligungen wie Spiele. Auf internationaler Ebene konnte er trotz des frühen Ausscheidens und einer Verletzung zehn Torbeteiligungen in acht Spielen sammeln. Seine Rolle als Cover-Star für EA Sports muss er im nächsten Jahr allerdings abgeben.

Platz 2: Kevin De Bruyne 92 (+1) – Manchester City

Vorhersage De Bruyne FC24 (via futbin.com)

Nach einer herausragenden Saison des belgischen Alleskönners dürfte De Bruyne sein bisher bestes Rating erhalten. Seine mögliche Gesamtwertung von 92 würde er sich mit einem Team-Kollegen von Manchester City und dem Cover-Star von EA Sports FC 24 teilen.

Platz 1: Erling Haaland 92 (+4) – Manchester City

Vorhersage Haaland FC24 (via futbin.com)

44 Torbeteiligungen in 35 Premier League-Spielen, dazu dreizehn Torbeteiligungen in elf Champions League-Spielen sprechen eine eindeutige Sprache. Die personifizierte Tormaschine aus Norwegen spielte eine phänomenale erste Saison mit Manchester City und ziert das Cover für die Standard-Edition von FC 24. Für uns hat er die beste Chance, das höchste Rating in EA FC 24 zu bekommen.

Das waren unsere Vorhersagen zu den zehn besten Spieler in EA Sports FC 24. Eine Mischung aus verdienten Altmeistern, Stars im besten Fußballer-Alter und an der Spitze der Norweger, der in den folgenden Jahren noch den ein oder anderen Rekord brechen wird, wenn er verletzungsfrei bleibt.

Das erste Mal seit vielen Jahren wird Cristiano Ronaldo vermutlich nicht mehr zu den besten Spielern zählen. 16 Torbeteiligungen in 16 Spielen können sich zwar sehen lassen, allerdings verpasste CR7 mit seinem Club die Meisterschaft in einer eher schwächeren Liga. Ab der kommenden Saison wird das Niveau der Saudi Pro League aufgrund vieler Transfers ordentlich steigen. Vielleicht kann sich der Portugiese mit starken Leistungen und Titeln dann wieder für ein höheres Rating empfehlen.

Was haltet ihr von unserer Liste? Haben wir eurer Meinung nach jemanden vergessen oder nicht richtig eingeschätzt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Um top vorbereitet zu sein, solltet ihr euch unsere Liste zu den spannendsten Transfers für EA Sports FC 24 nicht entgehen lassen.