FIFA 23: 7 starke Spieler unter 25.000 Münzen, um euer Team zu verbessern

Ihr sucht nach Verbesserungen für euer Team in FIFA 23, wollt aber kein Vermögen in die absoluten Top-Karten investieren? Dann findet ihr hier günstige Alternativen für Ultimate Team.

Was ist das für eine Liste? Für mehr Siege in Ultimate Team braucht man ein möglichst starkes Team, doch die Top-Spieler in FUT sind teuer. Dennoch gibt es einige gute Karten, die man für weniger Geld bekommen kann.

Nach dem großen Marktcrash in FIFA 23 sind viele Karten jetzt deutlich günstiger, als noch zum Start des Spiels und in den Wochen danach. Somit können nun auch starke Spieler für weniger Münzen zu kriegen sein, als zuvor.

Wir schauen hier auf Karten, die maximal 25.000 Münzen auf dem Transfermarkt kosten. Hierbei handelt es sich um Spieler, die vielleicht nicht die absolute Spitze in Ultimate Team darstellen, aber viele Teams einen ordentlichen Schritt nach vorne bringen können.

Da es von Team zu Team unterschiedlich sein kann, welche Karten sich lohnen, haben wir keinen Fokus auf bestimmte Ligen, Nationalitäten oder Positionen gelegt, sondern vor allem auf starke Werte geschaut.

Hier findet ihr 7 Spieler, die sich lohnen können. Bedenkt allerdings, dass der Transfermarkt dynamisch ist und sich Preise verändern können.

Fikayo Tomori

Preis: ca. 19.000 Münzen

Das macht Tomori aus: Tomori war besonders zum Start von FIFA 23 ein sehr begehrter Verteidiger, auf dem Höhepunkt lag sein Preis bei über 90.000 Münzen. Mittlerweile könnt ihr ihn deutlich günstiger bekommen.

Und das kann sich lohnen, denn der Verteidiger des AC Milan kommt mit genialen Defensiv-Werten und einem starken Tempo daher. Rüstet ihn am besten mit einem Anchor-Stil aus.

Er hat übrigens auch eine noch etwas bessere, dafür aber extrem teure TOTW-Karte. Die kostete einige Spieler zuletzt allerdings Münzen.

Frenkie De Jong

Preis: ca. 19.000 Münzen

Das macht De Jong aus: De Jong machte eine sehr ähnliche Preisentwicklung wie Tomori durch. Der Spieler des FC Barcelona passt in Sachen Chemie vor allem in LaLiga-Teams und kann mit starken Werten für das Zentrum punkten.

Mit einem Shadow-Stil ausgerüstet, bekommt ihr einen Mittelfeldspieler, der defensiv stark ist, aber offensiv ebenso die Strippen ziehen kann.

Antonio Rüdiger

Preis: ca. 21.000 Münzen

Das macht Rüdiger aus: Wo wir schon in LaLiga sind: Rüdiger kostete zum Start von FIFA 23-mal etwa 150.000 Münzen, nun nur noch 21.000. Eine Verstärkung der Defensive dürfte er dennoch für viele Teams sein.

Ähnlich wie Tomori bietet Rüdiger die nötige Geschwindigkeit und absolut starke Defensiv- und Physis-Werte. Pässe kann er auch noch spielen, nur beim Schuss und Dribbling hapert es. Hier bietet sich ebenfalls ein „Shadow“-Stil an.

Christopher Nkunku

Preis: ca. 12.250 Münzen

Das macht Nkunku aus: Mit einem Preis von über 160.000 Münzen war Nkunku anfangs kaum bezahlbar, mittlerweile liegt er bei angenehmen 12.250 Münzen.

Doch auch für den niedrigen Preis kriegt man mit Nkunku einen tollen Spieler: Der Angreifer hat ein ordentliches Tempo, dazu aber sehr gute Dribbling-Werte und gute Stats auf Schuss und Pass. Zudem hat er die wichtigen 5-Sterne-Skills, ist also was für Trickser.

Setzt einen Hunter ein, und ihr bekommt einen vielseitigen Spieler, der vor allem auf ZOM oder MS, also hinter der Spitze, oder auf den Flügeln überzeugen kann, wenn ihr ihn im Spiel nach außen verschiebt.

Ousmane Dembélé

Preis: ca. 8.500 Münzen

Das macht Dembélé aus: Apropos „was für Trickser“ – vor dem letzten Patch wurde vor allem auf Spieler mit dem „Lengthy“-Stil geschaut, nun sind aber auch Explosive-Spieler wieder richtig stark. Kein Wunder also, dass die Rückkehr von Ousmane Dembélé in die Meta nicht lang auf sich warten ließ.

Der Franzose ist seit Jahren ein beliebter Trickser in FIFA 23, der auf dem Flügel für Chaos beim Gegner sorgen kann. Hohes Tempo und tödliche Dribbling-Skills machen Dembélé gefährlich. So glänzt er bereits als Vorbereiter – mit einem „Finisher“-Stil kann er auch selbst sehr torgefährlich sein.

Tipps zum Gameplay nach dem Patch findet ihr übrigens hier.

Ferland Mendy

Preis: ca. 18.750 Münzen

Das macht Mendy aus: Bleiben wir bei den „alten Favoriten“. Ferland Mendy ist ähnlich wie Dembélé ein Spieler, der besser performt, als seine Werte vermuten lassen. Trotz des 83er-Gesamt-Ratings ist der Außenverteidiger von Real Madrid eine Top-Wahl auf der linken Seite.

Mit dem „Architect“-Stil bekommt er außerdem das „Lengthy“-Attribut. Das ist in der Offensive mittlerweile zwar nicht mehr ganz so effektiv, aber in der Defensive immer noch eine sehr gute Wahl.

Moise Kean

FIFA 23 Kean

Preis: ca. 12.500 Münzen

Das macht Kean aus: Die TOTW-Karte von Kean ist noch relativ neu in FUT, hat aber ein dickes Upgrade gegenüber seiner Gold-Version bekommen. Von einem 78er-Rating sprang Kean um 8 Punkte einfach mal auf 86 – und wurde so prompt eine richtig gute Option in der Offensive.

Hohe Geschwindigkeit, gutes Dribbling, starker Schuss und Physis – Kean ist ein günstiger Stürmer, der eigentlich alles hat, was man braucht. Vor allem mit dem Marksman-Stil. Nur der schwache Fuß mit 2 Sternen ist tatsächlich nicht hilfreich.

Übrigens: Neben der TOTW-Karte hat Kean gerade auch eine POTM-Karte als SBC bekommen, die sich lohnen könnte.

Welche Karten spielt ihr gerade im Team? Erzählt es uns in den Kommentaren! Ansonsten hat das Black-Friday-Event in FIFA 23 begonnen.