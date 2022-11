FIFA 23 pausiert TOTW, ändert Belohnungen der Weekend League, verunsichert Spieler

In FIFA 23 steht eine große Änderung an: Das TOTW pausiert, die Weekend-League-Belohnungen sehen jetzt anders aus. Doch Spieler sind skeptisch.

Das ändert sich jetzt in FIFA 23: Wie in FIFA 23 angekündigt wurde, wird das Team of the Week im Zeitraum der aktuell laufenden WM pausieren. Das vorerst letzte TOTW ist das bereits letzte Woche veröffentlichte „TOTW 9“ – und das wird auch in TOTW-Packs stecken, bis das TOTW wieder fortgesetzt wird.

Ein TOTW 10 gibt es erstmal nicht. Teams of the Week soll es erst wieder geben, wenn der Ligafußball wieder begonnen hat.

Das Team of the Week stellte allerdings immer einen wichtigen Part der Weekend-League-Belohnungen dar, in denen die Karten aus dem Team der Woche als rote Spielerwahlen verteilt werden. Das ändert sich in den kommenden Wochen.

So verändern sich die Weekend League Belohnungen jetzt

Was kommt in die Belohnungen von FIFA 23? Die Weekend-League-Belohungen werden weiterhin Spielerwahlen mit FUT-Champions-Spielern bringen, diese aber nicht mehr aus einem TOTW ziehen.

Stattdessen wird es in FUT Champions, also der Weekend League, nun „Mind.-GES-Selten-Gold-Packs und Spielerwahlen“ geben. Also die normalen Goldkarten von Spielern, mit verschiedenen Mindest-Ratings.

Wie hoch dieses Mindestrating ausfällt, ist jedoch noch unklar. Allerdings sorgt die Ankündigung schon jetzt für Skepsis bei Spielern. Sie fürchten, dass die Belohnungen aus der Weekend League nun noch schwächer ausfallen könnten, als es mit dem TOTW schon der Fall war.

Gold-Karten sollen nun in die Picks kommen

So reagieren Spieler: Eine Änderung der Weekend-League-Belohnungen wurde bereits von vielen Spielern gefordert, da das TOTW in vielen Fällen schlicht nicht mit anderen aktuellen Event-Karten mithalten kann, wie beispielsweise mit den PTG-Karten. Allerdings hofften viele Spieler, dass eine Änderung eben solche Event-Karten in die Belohnungen bringen würde, nicht Gold-Karten.

Dementsprechend skeptisch ist das Echo gerade etwa im FIFA Subreddit.

„Es gibt keinen Anreiz mehr, Champs einen ganzen Monat lang zu spielen, die Leute werden das Interesse am Spiel völlig verlieren“, glaubt ein anderer User (via reddit).

„Das hat das Potenzial, sehr, sehr mies zu sein“, meint User JDeezy13 (via reddit).

„Würde es sie wirklich umbringen, uns Promo-Karten zu geben?“ fragt ein User (via reddit).

„Dies wäre ein genialer Zeitpunkt gewesen, um die WM-Promokarten oder einfach die 50 besten TOTWs in die roten Picks zu packen“ (via reddit).

„Wer schwitzt durch FUT Champions für Gold-Player-Picks?“ (via reddit).

Allerdings zeigen sich auch ein paar Spieler etwas hoffnungsvoller. „Hängt von dem Rating für mich ab, wenn es etwa 1 von 5 mit 85+ ist, dann ist es wahrscheinlich besser als rote Karten“, wägt ein User (via reddit) ab: „Ich kann mir allerdings vorstellen, dass es etwa 83+ Picks werden, die schrecklich sein würden. Das wäre im Grunde immer eine 1.000-Münzen-Karten anstelle von roten Picks.“

„Ein 3 x 83+ wäre furchtbar. Ich denke, 5 x 83+, die die roten Picks bei 6 Siegen ersetzen, wären fair. Vielleicht 5 x 84+ für 9 Siege und dann 85+ für 11 Siege?“, schlägt ein User (via reddit) vor: „Hoffentlich haben sie wirklich darüber nachgedacht, damit es nicht schlechter ist als die roten Picks.“

Wie stark die Rewards letztlich werden, bleibt vorerst noch abzuwarten. Auch, wie die Player-Picks per Sieg verteilt werden, dürfte spannend zu sehen sein. Vorerst ist aber zumindest klar: TOTW-Karten gibt es zumindest im Zeitraum der WM erstmal nicht mehr.

Was haltet ihr von der Änderung der Belohnungen? Werdet ihr trotzdem in der Weekend League an den Start gehen, oder fehlt euch nun etwas? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Mittlerweile ist in FIFA 23 auch schon einige Zeit seit dem letzten, großen Patch vergangen, der das Gameplay deutlich änderte. Wir zeigen euch hier die 3 besten Formationen und Taktiken nach dem Patch in FIFA 23.