FIFA 23 verteilt gerade ein Pack für 10 Münzen – Schnappt es, bevor es zu spät ist

In FIFA 23 können Spieler sich gerade ein kleines Pack für 10 Münzen schnappen. Allerdings ist es nur noch wenige Stunden verfügbar.

Was ist das für ein Pack? Das Pack nennt sich „Black-Friday-10-Münzen-Pack“ und kostet, logisch, lediglich 10 Münzen – Damit ist es fast geschenkt. Ihr könnt es nach aktuellem Stand im Shop von Ultimate Team finden.

Wie lange gibt es das Pack? Der Ablauf-Timer endet bereits um 15:00 Uhr. Zielt also nicht darauf ab, es erst abends zum neuen Black-Friday-Event zu öffnen – da ist es nämlich schon weg. Zudem ist das Pack auf ein Exemplar pro Spieler limitiert.

Was steckt im Pack? Es handelt sich um ein kleines Pack, das 3 seltene Goldspieler enthält und zudem eine Spielerwahl aus 2 World-Cup-Spielern. Die World-Cup-Spieler sind nur zeitlich begrenzt verwendbar, es wird aber gezählt, wie viele ihr davon insgesamt im Club habt. Im Januar soll es dann Belohnungen geben – je mehr World-Cup-Spieler ihr habt, desto besser sollen die sein.

Die Inhalte sind außerdem untauschbar. Insgesamt also kein Pack, bei dem man mit überragenden Belohnungen rechnen sollte. Aber zumindest gibt es etwas mehr Futter für den FUT-Verein für nur 10 Münzen.

Black Friday startet auch in FIFA 23

In FIFA 23 wird heute, am 25. November, auch ein Black-Friday-Event gestartet. Das bringt unter anderem neue WM-Ikonen, weitere Spezialkarten und das „Best of TOTW“ gibt es auch schon. Mehr erfahrt ihr in unserer Übersicht zum Black Friday in FIFA 23.

Auch im FUT-Shop dürfte sich das Event bemerkbar machen, wie das 10-Münzen-Pack jetzt schon zeigt. Leaker sprachen bereits von neuen Packs (via Twitter), unter anderem einen, das einem 100 Spieler bringen soll. Ob das aber wirklich kommt, ist erstmal noch abzuwarten.

Hier sollte man allerdings aufpassen. Das 10-Münzen-Pack ist extrem günstig und kommt quasi ohne großes Risiko daher. Doch die allermeisten Packs in FIFA 23 bieten schlechte Chancen auf gute Karten. In vielen Fällen bekommt man den Wert nicht wieder raus, den man investiert.

Habt ihr euch das 10-Münzen-Pack geholt? Und was haltet ihr vom Black Friday in FIFA 23? Erzählt es uns in den Kommentaren!