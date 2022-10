FIFA 23: TOTW 4 bringt 7 starke Karten – Weekend League könnte sich lohnen

Das TOTW 4 in FIFA 23 ist ab sofort verfügbar. Diesmal stehen einige interessante Karten im Team of the Week. Die Chance auf brauchbare Picks aus der Weekend League ist also gar nicht übel.

Wann kommt das TOTW 4? Das TOTW 4 ist ab sofort in FIFA 23 Ultimate Team verfügbar. Es kam am Mittwoch, den 12. Oktober, um 19:00 Uhr ins Spiel und bleibt nun eine Woche lang erhalten. Am selben Tag erschien übrigens das neue Title Update 2.

Man kann die Karten aus Packs ziehen, die Chance auf Top-Karten ist allerdings niedrig. Außerdem kann man sie auf dem Transfermarkt kaufen, dafür braucht man teilweise aber viele Münzen. Wie ihr die kriegt, erfahrt ihr in unserem Trading-Guide zu FIFA 23.

Zudem könnt ihr sie in den Belohnungen aus der Weekend League bekommen. Dafür müsst ihr aber einen gewissen Rang erreichen.

Das ist das TOTW: Im TOTW werden jede Woche Spieler mit verbesserten Karten zu Ultimate Team gebracht, die in der Woche im realen Fußball mit starken Leistungen überzeugt haben.

Wer diesmal dabei ist, sehr ihr hier.

FIFA 23: Die besten Karten im TOTW 4 – Wer steht im Team of the Week?

Das ist das TOTW 4: Im neuen TOTW stehen einige interessante Karten. Die komplette Übersicht sehr ihr in der Grafik:

Welche TOTW-Karten lohnen sich? Gleich mehrere Karten sehen sehr nützlich aus. Eine Auswahl der spannendsten Spieler stellen wir euch hier vor:

Gleich 7 Karten sehen richtig gut aus

Joao Cancelo: Cancelo ist im Spiel sowieso schon der beste Linksverteidiger der Premier League, sein Upgrade auf 89 unterstreicht diesen Status nochmal.

Tomori: Der Verteidiger des AC Mailand verbindet nicht nur hohe Geschwindigkeit mit Defensive und Physis, sondern kann als Engländer in der Serie A auch noch als Chemie-Lieferant fungieren. Er bekommt ein 2-Punkte-Upgrade.

Frimpong: Frimpongs Gold-Karte war schon einer der Top-Kandidaten für Bundesliga-Teams, nun bekommt er ein starkes 3-Punkte-Upgrade. Vor allem in der Defensive und der Physis tun die Extra-Punkte gut.

Pedri: Das Top-Talent des FC Barcelona bekommt einen Punkt oben drauf und kann vor allem als Vorbereiter im Mittelfeld glänzten. 4 Sterne auf schwachem Fuß und Skill-Moves machen ihn sehr vielseitig.

Mason Mount: Für Mount geht es auch zwei Punkte nach oben. Das Ergebnis: Eine sehr ausgeglichene Karte für die Offensive. Nur Defensiv fehlt es doch deutlich an Stats.

Martinelli: Der Arsenal-Außenspieler ist die „Featured"-Karte dieser Woche und springt um ganze 6 Punkte nach oben. Die neue 84er-Karte kommt mit blitzschnellem Tempo, Dribbling und Vier-Sterne-Skills daher. Als Brasilianer in der Premier League dürfte er sehr beliebt werden.

Der Arsenal-Außenspieler ist die „Featured“-Karte dieser Woche und springt um ganze 6 Punkte nach oben. Die neue 84er-Karte kommt mit blitzschnellem Tempo, Dribbling und Vier-Sterne-Skills daher. Als Brasilianer in der Premier League dürfte er sehr beliebt werden. Luis Muriel: Seine Gold-Karte ist eine beliebte Option in Starter-Teams der Serie A, seine TOTW-Karte stellt ein gutes Upgrade dar. Tempo, Abschluss, Dribbling – alles da. Er wäre nicht der erste Serie-A-Spieler im TOTW, der in FIFA 23 stark überzeugt.

Allein diese Karten liefern schon gute Argumente, um sich am Wochenende vielleicht in der Weekend League zu versuchen, da es hier TOTW-Karten in den roten FUT-Champions-Belohnungen gibt.

Doch auch die übrigen Picks sehen gar nicht schlecht aus. Donnarumma etwa überzeugt schon durch sein sehr hohes Rating (89), auch die Karten für Correa (85) und Bruno Guimaraes (84) haben ordentliche Werte. Auf der „Bank“ sitzen außerdem noch interessante Spieler wie Pépé (82), Valencia (81) oder Modeste (82).

Ihr sucht weitere spannende Karten für euer Ultimate Team? Dann werdet ihr vielleicht hier fündig: 7 starke Karten unter 20.000 Münzen, die euer Ultimate Team verbessern.