Der Trailer zum neuen Resident-Evil-Film sieht richtig gut aus, dabei mag ich weder Zombies noch Horror

Sony Pictures hat einen neuen Teaser zu Resident Evil veröffentlicht, dem kommenden Film zum Zombie-Franchise. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat die knapp 2 Minuten genossen, dabei sind solche Filme überhaupt nicht seins.

Ein Typ sucht im Schneegestöber Hilfe und findet eine alte, leere Hütte. Die Tür lässt sich einfach öffnen, er sucht Hilfe, aber die Leitung im Haus lässt natürlich keinen Notruf zu. Klingt soweit erst mal wie… jeder Horrorfilm jemals.

Der neue Trailer zu Resident Evil baut dann aber eine Atmosphäre auf, die ich so von Horror-Filmen und Spielen nicht gewohnt bin: der Protagonist ist nicht der Held des Spiels, sondern einfach nur ein Typ, dem – oder dessen Leiche – ihr auf eurem Weg begegnet.

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Zombies gibt’s zwar auch, aber doch eher spärlich und nicht in Form von nervigen, hirnlosen Horden. Stattdessen zeigt der Teaser die für Resident Evil typischen, verformten Gestalten und… nun, zumindest einen Regen an Körpern für den Splatter-Effekt.

Auf YouTube hat der knapp 2 Minuten lange Teaser innerhalb von wenigen Stunden über 135.000 Upvotes und über 2,5 Millionen Views angesammelt (Stand: 1. Mai 2026) – wenn auch mit einigen zynischen Kommentaren zu der Story eines Typs, der während einer Zombie-Apokalypse 3 Seiten Tagebuch füllt oder zwar das Heilmittel hatte, aber dessen Inventar voll war.

Zombies sind absolut lahm, aber der Trailer hat was

Ich bin wirklich kein Fan von Zombies oder Horror, egal ob in Filmen oder in Spielen. Zombies empfinde ich als ultra-langweilige, austauschbare Gegner, die nur auf Body-Horror-Effekte setzen, und Horror funktioniert bei mir meist nicht. Zu oft setzen Macher auf billige Jumpscares statt auf gute Stimmung.

Der neue Teaser hier zu Resident Evil schafft genau das: Stimmung machen und das ohne einfach nur brutal oder ekelhaft zu sein. Tatsächlich fasziniert mich die Reihe schon eine Weile und ich habe mehr Wiki-Artikel dazu durchgelesen, als ich bereit bin, zuzugeben.

Der neuste Teil, Requiem, sieht übrigens auch sehr gut aus und hat schon Kollegen Niko Hernes begeistert:

Video starten MeinMMO erklärt euch, wie gut das neue Resident Evil Requiem ist Autoplay

Vielleicht spiele ich die Games ja doch irgendwann mal …

Resident Evil (also der neue Film) kommt vom Filmemacher Zach Cregger, der zuvor für Weapons und Barbarian verantwortlich war. Der Film wird für IMAX gedreht und soll am 18. September 2026 in die Kinos kommen. Mehr findet ihr hier: Alle Videospielverfilmungen, die 2026 und 2027 erscheinen sollen