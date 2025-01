Sie spielte in sechs Filmen zu Resident Evil mit, aber Milla Jovovichs unerfüllter Traum war es, Alice in Capcom-Spielen zu sehen

Schauspielerin Milla Jovovich verkörpert Protagonistin Alice in den Filmen zu Resident Evil. Doch ihre Figur schaffte es nie in eines der Spiele. Die Darstellerin sieht darin eine verpasste Chance, denn ein Auftritt von Alice hätte in den Spielen durchaus Sinn ergeben.

Warum kam Alice nie in einem der Spiele vor? Als Regisseur Paul W. S. Anderson die Möglichkeit bekam, Filme zu dem beliebten Videospiel-Franchise zu drehen, entschied er sich für eine alternative Version der Ereignisse, die in der Welt von Resident Evil stattfanden.

So kamen bekannte Charaktere wie Leon S. Kennedy, Jill Valentine oder Ada Wong zwar in den Filmen vor, jedoch schaffte es keiner der Charaktere aus den Filmen wiederum in eines der Spiele. Dadurch erhielt auch Filmfigur Alice leider niemals die Gelegenheit, in einem der Spiele von Resident Evil einen Auftritt zu erhalten.

Ein geplatzter Traum

Warum hätte ein Auftritt trotzdem Sinn gemacht? Es gibt im Universum von Resident Evil durchaus Charaktere, die Viren verwendet haben, um übermenschliche Fähigkeiten zu bekommen und sich so zu stärken. So nutzte beispielsweise Albert Wesker sie, um Fähigkeiten wie übermäßige Stärke, Schnelligkeit und Regeneration zu erhalten.

Dennoch war es nicht gewollt, die Universen aus Filmen und Spielen zu sehr zu vermischen, denn auch, wenn bekannte Spielcharaktere in den Filmen ihre Auftritte hatten, so kamen sie lediglich als Nebenfiguren vor und spielten keine tragenden Rollen.

Das sagt Milla Jovovich dazu: Die Schauspielerin von Alice findet es sehr schade, dass ihr Charakter es nie in eines der Spiele geschafft hat. Denn auch wenn die Universen grundsätzlich getrennt sein sollen, bedienen sich auch die Spiele einiger Elemente aus den Filmen. So sagte sie in einem Interview (via Game Rant):

Sie verwenden seine Versatzstücke aus den Filmen in den Spielen, aber aus irgendeinem Grund wollen sie meine Figur, Alice, nicht in das Spiel bringen… Das ist schade, denn ich habe das Spiel vor Jahren mit meinem kleinen Bruder gespielt, und es wäre so cool, in einem Spiel mitzuspielen.

Ob es jemals zu einem Auftritt von Alice in einem Spiel im Universum von Resident Evil kommen wird, ist ungewiss, aber auch unwahrscheinlich, gemessen daran, dass diese Möglichkeit über die Jahre nicht genutzt wurde. So wird ein Vorkommen ihrer Figur in einem Videospiel wohl auch in Zukunft ein unerfüllter Traum bleiben.

Die Filme von Resident Evil gehören zu den erfolgreichsten Videospieladaptionen und Zombie-Filmen und spielte mit seinen sechs Filmen rund 1,2 Milliarden US-Dollar ein. Dabei hätte Milla Jovovich das Projekt beinahe verlassen: Darum hätte Milla Jovovich beinahe die erfolgreichste Zombie-Saga aller Zeiten verlassen