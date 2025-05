Alle Videospiele, die aktuell verfilmt werden

Warhammer schenkt euch in Space Marine 2 einen neuen Modus, in dem ihr mit einem Dreadnought kämpfen könnt, aber nicht so wie ihr das wollt

Man sollte bei der letzten Auflistung beachten, dass sich viele der Projekte bisher nur in einer Konzeptphase befinden, es kann also sein, dass manche Filme und Serien nie erscheinen. Mit Fallout Staffel 2 erscheint aber noch dieses Jahr eine Fortsetzung: Fallout: New Vegas gilt als eines der besten Spiele der Reihe, bald könnt ihr es in der Fallout-Serie sehen

Warhammer schenkt euch in Space Marine 2 einen neuen Modus, in dem ihr mit einem Dreadnought kämpfen könnt, aber nicht so wie ihr das wollt

Wir listen euch alle Filme- und Serien zu Videospielen auf, die angekündigt sind und in Zukunft erscheinen sollen. Wenn möglich, geben wir euch den bekannten Release-Termin, den Regisseur oder Showrunner mit an.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to