God of War: Release, Trailer, Cast – Alle Infos zur Videospielverfilmung auf Amazon Prime Video

Nach dem Erfolg von Fallout schickt Amazon bald schon die nächste Verfilmung eines beliebten Videospiels an den Start. Alles, was ihr zu God of War wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Was ist God of War? Anders als der Name es vielleicht vermuten lässt, handelt es sich nicht um einen neuen Ableger der Videospielreihe von Sony, sondern um eine Adaption davon in Form einer Serie.

Der Fokus steht dabei auf dem Reboot, das Kratos innerhalb der nordischen Mythologie zeigt. Es geht also nicht um Kratos innerhalb der griechischen Mythologie, wie es die ersten drei Spiele gezeigt haben.

Wann ist der Release von God of War? Einen Termin für den Start der Serie gibt es derzeit noch nicht. Das ist auch nicht verwunderlich, denn die Dreharbeiten haben noch nicht begonnen. Laut Nexus Point News sollen diese im März 2026 starten. Ein Release vor 2027 ist daher eher unwahrscheinlich.

Gibt es einen Trailer? Leider existiert noch kein Bildmaterial zur Serie. Sobald das der Fall ist, wird an der folgenden Stelle der Trailer laufen. Bis dahin könnt ihr euch anhand des Spiele-Trailers von God of War Ragnarök einen ungefähren Eindruck machen:

God of War: Folgen, Stream und Besetzung

Wie viele Folgen hat God of War? Die erste Staffel soll 10 Folgen erhalten. Eine zweite Season wurde bereits von Amazon bestätigt.

Wer streamt God of War? Die Marke stammt von Sony, für die Produktion hat sich das japanische Unternehmen jedoch mit Amazon MGM Studios zusammengeschlossen. Demnach wird die Serie exklusiv bei Amazon Prime Video zu sehen sein.

Wer spielt in God of War mit? Lange gab es viele Spekulationen darüber, wer nun die Hauptrolle Kratos spielen würde. Erst am 14. Januar 2026 gab Amazon bekannt, dass der Darsteller Ryan Hurst dafür ausgewählt wurde.

God of War ist für ihn nichts Neues, denn er war bereits Teil der Spiele: In God of War Ragnarök spielte er Thor und wurde dafür sogar für einen BAFTA, den britischen Filmpreis, nominiert, bei dem seit einigen Jahren auch Spiele ausgezeichnet werden.

Zum restlichen Cast ist leider noch nichts bekannt. Sobald sich das ändert, werden wir den Artikel dahingehend aktualisieren. Besonders spannend dürfte die Wahl von Kratos Sohn Atreus sein.

Wer ist sonst an God of War beteiligt? Hinter den Kulissen kümmert sich Ronald D. Moore als Showrunner um die Serie. Er fungiert zudem als ausführender Produzent und ist Teil des Autorenteams. In seiner Karriere arbeitete er bereits an Serien mit, allen voran bei Battlestar Galactica und dem Star-Trek-Franchise. Letzteres erhält bald schon eine neue Serie, die vor allem junge Menschen ansprechen will.

God of War: Alles zur Handlung

Worum geht es in God of War? Zur Enttäuschung mancher Fans erzählt die Serie die Geschichte des Reboots aus dem Jahr 2018 und lässt die alten Spiele samt griechischer Mythologie aus.

Die Geschichte erzählt vom Helden Kratos, der zusammen mit seinem Sohn Atreus in Midgard lebt. Gemeinsam brechen sie zu den höchsten Bergen auf, um dort die Asche der verstorbenen Frau von Kratos zu verstreuen. Die Reise ist für beide eine harte Probe und stellt sie vor zahlreiche Herausforderungen, an denen sie charakterlich wachsen.

Es ist davon auszugehen, dass die erste Staffel das erste Spiel abdeckt, und sich die zweite schließlich God of War Ragnarök widmet. Wenn es Neuigkeiten zur Serie gibt, erfahrt ihr sie hier. Nun wollen wir eure Gedanken wissen: Freut ihr euch auf God of War oder seid ihr noch skeptisch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Fallout konnte MeinMMO-Autor Christoph Waldboth zuletzt nicht voll überzeugen: Ich konnte bereits 6 Folgen von Fallout Staffel 2 sehen und habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch

