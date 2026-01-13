Star Trek Starfleet Academy: Trailer, Start und Cast – Alle Infos zur Serie auf Paramount+

Star Trek Starfleet Academy ist eine neue Serie aus dem bekannten Science-Fiction-Franchise. Alles, was ihr zum Release, zur Besetzung und zur Handlung wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Was ist Star Trek Starfleet Academy? Es handelt sich um eine neue Produktion aus dem Franchise Star Trek und stellt die mittlerweile neunte Realfilmserie der Marke dar.

Sie erzählt von einer Gruppe junger Kadetten, die in der Sternenflotten-Akademie zu Offizieren ausgebildet werden.

Wann ist der Release von Star Trek Starfleet Academy? Die Serie startet am 15. Januar 2026. Anfangs werden zwei Folgen gleichzeitig veröffentlicht, die restlichen folgen im Wochentakt. Demnach steht das Finale am 12. März an.

Gibt es einen Trailer? Neben einem Teaser gibt es bereits mehrere Trailer, die auf die Serie einstimmen und die Charaktere vorstellen. Einen Eindruck davon erhaltet ihr hier:

Star Trek Starfleet Academy: Folgen, Stream und Cast

Wie viele Folgen bekommt Star Trek Starfleet Academy? Die erste Staffel besteht aus 10 Episoden. Eine zweite Staffel ist bereits angekündigt.

Wer streamt Star Trek Starfleet Academy? Da das Franchise zu Paramount gehört, ist die Serie exklusiv beim hauseigenen Streaming-Dienst Paramount+ zu sehen.

Besetzung und Cast: Wer spielt in Star Trek Starfleet Academy mit? Die Serie kann neben bekannten Namen wie Holly Hunter oder Paul Giamatti besonders mit Newcomern aufwarten:

Holly Hunter als Kanzlerin Nahla Ake

als Kanzlerin Nahla Ake Sandro Rosta als Caleb Mir

als Caleb Mir Karim Diané als Jay-Den Kraag

als Jay-Den Kraag Kerrice Brooks als SAM

als SAM George Hawkins als Darem Reymi

als Darem Reymi Bella Shepard als Genesis Lythe

als Genesis Lythe Robert Picardo als Der Doktor

als Der Doktor Paul Giamatti als Nus Braka

als Nus Braka Stephen Colbert als Digitaler Dekan

Star Trek Starfleet Academy: Handlung

Was ist zur Handlung von Star Trek Starfleet Academy bekannt? Die Serie ist in der Zukunft des 32. Jahrhunderts angesiedelt, spielt also nach den Ereignissen von Star Trek Discovery. Nach der Katastrophe, die als „Brand“ bekannt wurde, liegen große Teile des Universums in Trümmern.

Die Föderation muss neu aufgebaut werden, allgemein herrschen dystopische Zustände. Inmitten dieses Chaos zeigt die Serie eine Klasse an Kadetten, die an der Sternenflotten-Akademie zu Offizieren ausgebildet werden.

Wir sehen, wie sie älter und erfahrener werden, vor Herausforderungen gestellt werden und mit den Widrigkeiten ihrer Zeit umgehen müssen. Dabei spielen auch persönliche Schicksale eine wichtige Rolle, so wie im Fall des jungen Caleb, der auf der Suche nach seiner Mutter ist.

Abermals werden klassische Motive aus Star Trek behandelt, darunter Hoffnung und Optimismus. Gleichzeitig muss eine stabile Zukunft aufgebaut werden. Dass die Serie eine Gruppe junger Menschen in den Mittelpunkt stellt, ist kein Zufall, sondern von den Showrunnern gezielt geplant: Die Welt von Star Trek Starfleet Academy ist zerstört, und genau deshalb soll sich die Gen Z dort besonders heimisch fühlen