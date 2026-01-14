Fallout Staffel 2: Wann ist der Release von Folge 6? – Datum und Folgenanzahl der Amazon-Serie

Fallout Staffel 2: Wann ist der Release von Folge 6? – Datum und Folgenanzahl der Amazon-Serie

Mit Fallout Staffel 2 erscheint 2025 endlich eine Fortsetzung der Amazon-Serie. Anders als vorher ändert man dieses Mal aber die Release-Struktur. MeinMMO verrät euch, wann ihr mit der nächsten Folge rechnen könnt.

Update: Der Artikel wurde am 14.01.2026 um alle wichtigen Infos zu Folge 6 aktualisiert.

Wann erscheint Folge 6 von Fallout Staffel 2? Am 21. Januar 2026 um 9:00 Uhr erscheint Folge 6 der 2. Staffel von Fallout und setzt die vierte Episode fort.

Wo kann man die Folge sehen? Die Folge und die gesamte Staffel werden exklusiv auf Amazon Prime Video erscheinen. Dort könnt ihr auch die erste Staffel der Serie schauen.

Wie viele Folgen von Fallout Staffel 2 gibt es? Insgesamt sollen 8 Folgen zur 2. Staffel erscheinen.

Wann erscheinen die restlichen Folgen? Die 8 Folgen der Serie erscheinen seit dem 17. Dezember 2025 wöchentlich, immer mittwochs um 9 Uhr morgens deutscher Zeit. Die Release-Struktur sieht wie folgt aus:

  • 17. Dezember 2025: Folge 1
  • 24. Dezember 2025: Folge 2
  • 31. Dezember 2025: Folge 3
  • 07. Januar 2026: Folge 4
  • 14. Januar 2026: Folge 5
  • 21. Januar 2026: Folge 6
  • 28. Januar 2026: Folge 7
  • 04. Februar 2026: Folge 8 (Staffelfinale)

Den Trailer zur 2. Staffel von Fallout seht ihr hier – eine ausführliche Review lest ihr auf MeinMMO.

Trailer zu Staffel 2 von Fallout auf Prime – ab Dezember 2025
Ein Godzilla-Film auf HBO Max wurde von der Kritik zerissen, doch ich habe ihn gleich mehrfach geschaut, weil er mein Wohnzimmer zum Beben bringt Eine Gangster-Serie auf HBO Max ist fast so alt wie ich, aber für mich ist sie dennoch die beste aller Zeiten

Die Handlung von Fallout Staffel 1

Achtung Spoiler: Im folgenden Abschnitt sprechen wir über die Handlung und das Finale von Fallout Staffel 1.

Was passierte in Staffel 1 von Fallout? Die erste Staffel von Fallout präsentierte uns mit Lucy, Maximus und Cooper Howard 3 Hauptfiguren, die im Verlauf der Staffel ihre Wege kreuzten. Lucy versuchte außerhalb ihres sicheren Bunkers ihren Vater zu finden. Dabei wurde sie zum ersten Mal mit den Gefahren der Welt konfrontiert.

Im Finale der 1. Staffel findet Lucy eine schockierende Wahrheit über ihren Vater Hank MacLean heraus, der schon vor hunderten von Jahren existierte, aber als Mitarbeiter der Firma Vault-Tec eingefroren wurde. Wie man erfährt, hat auch der Ghul Cooper Howard eine Vergangenheit mit Hank.

Am Ende der Staffel entkommt Hank Maclean. Lucy und der Ghul machen sich auf die Suche nach ihm. Maximus überlebte im Finale eine schwierige Wunde und man sieht, wie er von der Stählernen Bruderschaft für den Tod von Moldaver, mit dem er eigentlich nichts zu tun hat, gefeiert wird.

Wie man bereits weiß, verschlägt es unsere Protagonisten in der neuen Staffel nach New Vegas, dem Schauplatz des gleichnamigen Spiels.

Im Trailer zur 2. Staffel sieht man, dass es erneut Flashbacks geben wird, welche die Vergangenheit hinter dem großen Krieg und den Firmen dahinter zeigen. Der ominöse Mr. House scheint dabei eine wichtige Rolle zu spielen.

Fallout: New Vegas gilt als eines der besten Spiele der Reihe, bald könnt ihr es in der Fallout-Serie sehen
von Benedict Grothaus
Eine Schauspielerin aus Fallout hat Angst, dass ein fehlender Körperteil ihr Markenzeichen wird
von Jasmin Beverungen
Fan von Fallout findet geheimes Set im Nirgendwo, ist sich sicher: Hier wird Staffel 2 gedreht
von Niko Hernes

Fallout war schon zum Release der ersten Staffel 2024 ein großer Hit, der auch einige Preise absahnen konnte. Man kann davon ausgehen, dass auch die 2. Staffel von Fallout an den Erfolg anknüpfen kann. Alles, was ihr zu 2. Staffel wissen müsst, erfahrt ihr hier: Fallout Staffel 2: Release, Trailer, Stream, Cast – Alles zur Fortsetzung der Hit-Serie auf Amazon Prime

Quelle(n): press.amazonmgmstudios.com, Variety, Titelbildquelle: Prime Video auf YouTube
