Fallout: New Vegas gilt als eines der besten Spiele der Reihe, bald könnt ihr es in der Fallout-Serie sehen

Es gibt neue Teaser zur 2. Staffel der Amazon-Serie zu Fallout samt einem Release-Zeitraum und Ankündigung von Staffel 3. Was besonders Fans der Spiele jedoch freuen dürfte: Die Reise geht ganz unmissverständlich ins Glücksspiel-Paradies der Mojave.

Das sind die neuen Infos:

In zwei neuen Teasern hat Amazon ein paar neue Infos zu Fallout Staffel 2 geben. Darunter, dass die Staffel im Dezember 2025 noch erscheinen soll und nicht erst 2026 wie vermutet (via Reddit).

Der Teaser zeigt Lucy und den Ghul nach ihrer Flucht aus Los Angeles auf dem Weg durch die Wüste, mit einem Hinweis direkt am Anfang: 50 Meilen bis Las Vegas.

Ein zweiter Teaser zeigt den Schauspieler Cooper Howard in verschiedenen Werbespots, darunter für Nuka Cola, eine Sonnencreme und das Lucky 38 – das Casino aus Fallout: New Vegas (via Reddit).

Was wissen wir nun zu Staffel 2? Lucy und der Ghul sind offenbar auf dem Weg nach Las Vegas, oder eher der Fallout-Version davon: New Vegas. Bereits im Teaser ist die Silhouette der Stadt eindeutig im Hintergrund zu sehen.

Konkrete Infos zur Handlung gibt es noch nicht, allerdings ist klar die Spitze des Lucky 38 zu sehen. Die Vermutung liegt also nahe, dass Mr. House eine große Rolle spielen wird, der die Stadt New Vegas beherrscht.

Robert House war bereits kurz in der Fallout-Serie zu sehen als Vertreter von Rob-Co im geheimen VaultTec-Treffen. In New Vegas ist Mr. House nur noch eine KI. Fans haben aus dem kurzen Trailer bereits ein paar weitere Infos abgeleitet:

Lucy und de Ghul müssen bereits mindestens 283 Meilen (ca. 455 km) zu Fuß gelaufen sein (via X), da sie noch 50 Meilen bis Las Vegas brauchen.

Laut Google Maps sind es mit den gleichen Eckdaten übrigens eher 233 Meilen (ca. 375 km) und damit ein paar Tagesreisen weniger.

Vermutlich war die Reise insgesamt aber länger, denn die Goldene Regel des Ödlands ist: „Du wirst immer von Bullshit abgelenkt werden.“

Wie Variety zudem bestätigt, gibt es grünes Licht für eine 3. Staffel der Fallout-Serie. Ein Datum und Infos zur Handlung stehen noch aus.

New Vegas ist für viele Fans der Höhepunkt von Fallout

Dass die Reise nach New Vegas geht, war schon zuvor bekannt. Das Spiel gilt für viele Fans als der beste Teil der Fallout-Reihe, auch wenn laut Metacritic mindestens Fallout 3 und Fallout 4 besser bewertet sind. Auf Steam hat New Vegas eine Bewertung von 96 % positiv.

In New Vegas beginnt ihr mit einer Kugel im Kopf und ohne Erinnerung, außer dem Auftrag, dass ihr als Kurier einen geheimnisvollen Chip nach New Vegas bringen sollt. Das Spiel zeichnet sich durch den klassischen, absurden Fallout-Humor aus und hat für die Fans des Spiels das beste Writing der Reihe.

In New Vegas findet ihr außerdem Vault 11, eine der grausamsten Vaults in der Welt von Fallout.

Ähnlich wie Lucy und der Ghul streift ihr in New Vegas durch die Mojave-Wüste. Es ist also durchaus möglich, dass es noch ein paar Anspielungen auf das Spiel geben wird – etwa, dass der Kurier plötzlich irgendwo auftaucht.

Ab Dezember könnt ihr Staffel 2 dann selbst schauen und entdecken, was wirklich passiert. Aller Voraussicht nach wird die Serie wieder exklusiv auf Amazon Prime zu finden sein. Was ihr sonst noch wissen müsst, lest ihr in unserer Übersicht: Fallout Staffel 2: Release, Trailer, Stream, Cast – Alles zur Fortsetzung der Hit-Serie auf Amazon Prime