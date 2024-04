Lohnt sich die Fallout-Serie? Das sagen die Reviews dazu

Ab heute könnt ihr euch die neue Fallout-Serie auf Amazon Prime anschauen. Erste Kritiker-Reviews sind bereits veröffentlicht worden und finden lobende Worte für die Videospieladaption.

Was ist das für eine Serie? Fallout erzählt die Geschichte der jungen Frau Lucy, die sich aus dem sicheren Vault 33 in eine postapokalyptische Welt begibt und dort auf andere Figuren sowie gefährliche Mutanten trifft.

Die Serie stammt von Jonathan Nolan und Lisa Joy, die schon hinter Westworld steckten. Wenn ihr mehr zum Cast und der Handlung erfahren wollt, dann haben wir euch hier die wichtigsten Infos zu Fallout zusammengefasst.

Hier sehr ihr einen deutschen Trailer zu Fallout:

Fallout bekommt viele positive Reviews von den Kritikern

Wie schneidet Fallout auf Rotten Tomatoes ab? Bisher liest man sehr viel Gutes zur Serie. Auf Rotten Tomatoes schafft sie es mit 59 Reviews auf 93 % Tomatometer (Stand: 11. April 2024).

Warum ist die Fallout-Serie so gut? Positiv wird in den Reviews hervorgehoben, dass die Serie die altbekannte Videospielwelt erweitert und nicht etwa nur alte Geschichten nacherzählt. Dabei soll sie sowohl für die alten Fallout-Hasen als auch für Neueinsteiger in das Franchise gut geeignet sein.

Daneben punktet auch der düstere und schräge Humor, wie man ihn schon aus den Spielen kennt. So heißt es etwa in der Review von Variety: „Bizarr, aber äußerst spaßig, ist ‘Fallout‘ wie nichts anderes, das du je gesehen hast; allein aus diesem Grund wirst du dich nicht abwenden können.“

Das Worldbuilding sowie das Storytelling und die Charaktere sind ebenfalls gut gelungen und kreieren „eine clevere Mischung aus Action, sozialem Kommentar und ständigen Wendungen.“ (Quelle: chicago.suntimes.com)

Insgesamt wird Fallout als eine großartige Videospielverfilmung gesehen, die auch dem Hit The Last of Us in nichts nachsteht. JoBlo beschreibt es folgendermaßen:

Fallout ist der neue Standard für Videospielverfilmungen. Eine originelle Geschichte zu erzählen, die tief in der Mythologie verwurzelt ist, die sie inspiriert hat, und gleichzeitig eine originelle Geschichte zu schmieden, ist ein Unterfangen, das nur wenigen gelungen ist. Diese Serie ist gewalttätig, lustig, emotional, episch und einfach nur großartig.

Auch unseren Kollegen von Filmstarts hat die Amazon-Prime-Serie sehr gut gefallen. Hier könnt ihr die Kritik lesen: Das nächste “The Last Of Us”? So gut ist das Sci-Fi-Spektakel “Fallout” auf Amazon Prime Video wirklich

Was sagt die Community zu Fallout? Bisher gibt es auf Rotten Tomatoes noch kein Zuschauerranking zur Serie. Auf IMDb werden aber die einzelnen Episoden bisher mit 8,1 bis 8,7 Sternen sehr gut bewertet. Jedoch muss man hier anmerken, dass es sich dabei erst um recht wenige Stimmenabgaben mit 79 bis 627 Bewertungen handelt.

Es bleibt also abzuwarten, ob die Videospielverfilmung von der Community am Ende genauso gefeiert wird, wie von den Kritikern.

Habt ihr schon in die Falllout-Serie reingeschaut? Wenn ja, wie war euer erster Eindruck? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

MeinMMO-Autor Christoph Waldbooth hatte bereits beim Trailer das Gefühl, dass die Fallout-Serie super wird. Warum, könnt ihr hier nachlesen: Warum ich glaube, dass die Fallout-Serie nach The Last of Us die nächste richtig gute Videospiel-Adaption wird