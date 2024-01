Wie viel kostet Fallout: New Vegas aktuell? Bis zum 4. Januar 2024, laut Steam-Countdown noch für ungefähr 25 Stunden, bekommt ihr Fallout: New Vegas für 2,49 € und spart somit 75 %. Auch bei einem Kauf der Ultimate Edition könnt ihr sparen. Diese kostet 6,59 € anstatt 19,99 € und enthält neben dem Hauptspiel 6 Erweiterungen.

Wie kommt das Spiel an? Auf Steam wird Fallout: New Vegas mit „äußerst positiv“ bewertet – 96 % der aktuell 152.314 Bewertungen sind positiv (Stand: 3. Januar, 18 Uhr). Die Nutzerinnen und Nutzer heben insbesondere hervor, dass das Spiel auch noch nach den ganzen Jahren und mehreren Durchgängen Spaß macht, sowie, dass es eine tolle Hauptstory besitzt.

Die Fallout-Reihe zählt wohl zu den bekanntesten Endzeit-Spielen . In einer alternativen Zeit schlüpft ihr nach einem verheerenden Krieg in die Rolle eines Bewohners einer der „Vaults“. Dies sind die Sicherheitsbunker, die ursprünglich vor den Bomben schützen sollten, aber stattdessen für Experimente der Herstellerfirma VaultTec genutzt wurden.

