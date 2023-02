Die 15 besten kostenlosen MMOs und MMORPGs auf Steam

Die besten kostenlosen MMOs und MMORPGs auf Steam zeigen wir euch in dieser Liste. 15 verschiedene Titel bieten wir euch an, die ihr spielen könnt, ohne einen Cent zu bezahlen.

Was sind das für Spiele? Die gelisteten Spiele stammen aus unterschiedlichen Genres. Ihr findet sowohl klassische MMORPGs bis hin zu Multiplayer-Shooter. Die Reihenfolge der Titel ist hierbei rein zufällig und sagt nichts über die Wertung des Spiels aus.

Nach welchem Kriterium wurde ausgewählt? Die Spiele wurden anhand von diesen Faktoren ausgesucht:

Das Spiel muss auf Steam den MMO-Tag haben oder zumindest einen Schwerpunkt auf Multiplayer-Inhalte legen.

Ein Großteil des Spiels muss Free2Play sein, Erweiterungen oder optionale Inhalte können kostenpflichtig sein.

Dazu haben wir uns an den Spielerwertungen auf Steam orientiert.

Eingeflossen ist zudem die Expertise der MeinMMO-Redaktion, die ihre eigene Erfahrung mit den Spielen eingebracht hat.

Zu jedem kostenlosen MMO und MMPORPG findet ihr neben einer Beschreibung auch einen Trailer. Dazu liefern wir euch im Pro- und Contra-Vergleich eine Übersicht, wo die Stärken und Schwächen des Titels liegen und für wen sich das Spiel lohnt.

Unten haben wir euch als Extras ebendiese Spiele gelistet, die zwar streng genommen kein MMO sind, aber es durch ihren starken Fokus auf Multiplayer-Inhalte in die Liste geschafft haben.

Warframe – MMO-Shooter

Genre: Shooter | Entwickler: Digital Extremes | Release-Datum: 25. März 2013 | Steam-Deck-Kompatibilität: Spielbar

Was ist Warframe? Warframe ist ein Third Person-Shooter und Action-Game mit Loot-Elementen. Ihr rast als gepanzerter Weltraum-Ninja durch die Gegend und metzeln Horden an Gegnern nieder. Euch steht dazu eine Vielzahl an Waffen zur Verfügung. Ihr könnt euch außerdem über 50 unterschiedliche Warframes, so heißen die mechanischen Kampfanzüge, verdienen, die euch besondere Fähigkeiten verleihen.

Dabei könnt den Shooter entweder allein oder gemeinsam mit anderen zocken. So habt ihr die Möglichkeit euch im Team gegenseitig zu unterstützen, um zusammen Missionen abschließen und wertvolle Belohnungen zu ergattern.

Warfare wäre fast ziemlich gefloppt, schaffte dann aber noch die Wende.

Pro Große Auswahl an Waffen und Gadgets

Abwechslungsreiches Gameplay mit tollem Movement

Packende Story und interessantes Setting Contra Einstieg für Neulinge kann manchmal etwas überfordernd sein

Etwas grindlastig

Für wen lohnt sich Warframe? Wenn ihr auf der Suche nach einem Koop-Shooter mit einem komplexen Gameplay und einem umfangreichen Paket an Inhalten seid, ist Warframe das richtige Spiel für euch. Das Spiel bedarf ein wenig Einarbeitung, bis ihr das meiste aus eurem Ninja rausholt. Ihr könnt dabei aber auch auf die hilfsbereite Community von Warframe zählen.

Über diesen Link kommt ihr direkt zur Steam-Seite von Warframe.