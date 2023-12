„So gut wie alle sagen“ – Aufbauspiel auf Steam ist zu 95 % positiv und jetzt im Angebot

Das Roguelite-Aufbauspiel Against the Storm verzeichnet 95 % positive Bewertungen auf Steam. Im Winter-Sale könnt ihr jetzt auch noch sparen und Spieler sagen: Es ist genauso gut, wie alle sagen.

Was ist das für ein Spiel? Against the Storm ist ein Roguelite-Aufbauspiel, in dem ihr eine Siedlung immer wieder neu aufbauen müsst, weil ein Sturm sie zerstört. Es wurde am 8. Dezember 2023 von Hooded Horse veröffentlicht und von Eremite Games entwickelt.

In Against the Storm müsst ihr eure Bewohner versorgen und darauf achten, den Wald um euch herum nicht zu stark zu roden, denn das hat Konsequenzen. Und die Königin ist nicht besonders geduldig. Während ihr versucht, ihre Laune zu besänftigen, werdet ihr immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt.

Jede erfolgreich errichtete Siedlung beschert euch Belohnungen, mit denen ihr Verbesserungen kaufen könnt. Das erleichtert die Runden oder ermöglicht es euch, höhere Schwierigkeitsgrade anzugehen. Dass ihr nicht endlos an einer Stadt baut, wie es beispielsweise in Anno der Fall ist, macht Against the Storm so besonders.

„Kompliziert, aber auch irgendwie erholsam“

Was sagt die Community zu dem Spiel? Auf Steam wird Against the Storm mit „äußerst positiv“ bewertet – 95 % der aktuell 17.359 Bewertungen sind positiv (Stand: 25. Dezember 2023, 13:30 Uhr). Die Nutzerinnen und Nutzer heben insbesondere hervor, dass das Aufbauspiel zwar herausfordernd sei, aber auf eine gute Art und Weise. Es besitze eine gute Lernkurve.

Ein paar Meinungen fassen wir nachfolgend für euch zusammen:

„Haze“ schreibt: „Bei anderen Aufbauspielen hatte ich oft das Problem, dass ich eine Stadt fanatisch aufbaute und nach einer Weile nicht mehr wusste, was ich als Nächstes tun sollte. […] Das ist hier nicht der Fall. Man will sehen, wohin die Geschichte einen führt. […] Auch die Musik ist großartig!“

„Bombadil15“ meint: „Toller Citybuilder. Die Mechanik erinnert ein wenig an Frostpunk mit einem Twist, was eine gute Sache ist!“

„Double Impact“ schreibt: „Das Spiel wird immer besser. Ich denke, dass auch in Zukunft was geschehen wird. Ich spiele schon lange Strategiespiele (über 30 Jahre) und finde dieses Spiel wirklich herausragend. Am Anfang muss man sich ein bisschen reinbeissen.“

„Rainbird“ meint: „Kompliziert, aber auch irgendwie erholsam. Ob man gewinnt oder verliert, es scheint alles nur ein Teil des Prozesses zu sein, und niemals ärgerlich.“

„Palumita“ schreibt: „Danke für all die positiven Rezensionen. Ich hätte das Spiel sonst nie ausprobiert. Und ja, es ist so gut, wie alle sagen.“

MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat einige Stunden mit Against the Storm verbracht und sagt, das Aufbauspiel Against the Storm ist mit seiner Fantasy-Comic-Grafik vermutlich nicht jedermanns Sache. Wer aber auf Städtebau und Roguelite steht, sollte sich das Spiel unbedingt einmal ansehen:

Mehr zum Thema Mehr zum Thema In meinem Geheimtipp auf Steam muss ich ständig ein Dorf neu aufbauen, weil ein Sturm es zerstört von Benedict Grothaus

Wie viel kostet Against the Storm aktuell? Bis zum 4. Januar 2024 bekommt ihr Against the Storm auf Steam mit einem Rabatt von 35 % für 19,49 €. Darüber hinaus ist das Aufbauspiel im Game Pass von Xbox enthalten.

Wenn ihr eher Lust habt, mit euren Freunden zusammen zu zocken, haben wir hier einen Tipp für euch: Ein Koop-Shooter von den „Sniper Elite“-Machern kostet auf Steam gerade so viel wie ein mittelgroßer Kaffee