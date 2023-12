Koop-Shooter von den „Sniper Elite“-Machern kostet auf Steam gerade so viel wie ein mittelgroßer Kaffee

Zu den Feiertagen gibt es auf Steam einige Rabatte, darunter auch für den Shooter Strange Brigade von Rebellion, den Entwicklern von Sniper Elite. Aktuell könnt ihr das Koop-Spiel für knapp 5 € ergattern.

Was ist das für ein Spiel? In Strange Brigade verschlägt es euch in das Ägypten der 30er Jahre. Dort müsst ihr die Hexenkönigin Seteki aufhalten, die aus ihrem Grab auferstanden ist. Neben Horden mystischer und untoter Feinde erwarten euch auch knifflige Fallen und Rätsel, auf die ihr ein wachsames Auge haben solltet.

Ihr könnt aus verschiedenen spielbaren Charakteren mit unterschiedlichen Fähigkeiten wählen. Laut Spielern eignet sich Strange Brigade, um mit Freunden „ein bisschen albernen Spaß“ zu haben. (Quelle: Steam)

„Schöne Grafik und Liebe zum Detail“

Was sagt die Community zu dem Spiel? Auf Steam wird Strange Brigade mit „sehr positiv“ bewertet – 84 % der aktuellen 6.825 Bewertungen sind positiv. Die Nutzerinnen und Nutzer heben insbesondere hervor, dass Strange Brigade ein „nettes Spiel für Koop“ sei.

Ein paar Meinungen fassen wir nachfolgend für euch zusammen:

„Batman“ schreibt: „Unglaubliches Angebot. […] Meiner Meinung nach macht es aber nur Spaß, wenn man es mit einer Gruppe von Freunden spielen kann.“

„9Days“ meint: „Für den Preis eines mittelgroßen Kaffees, wenn das Spiel im Angebot ist, könnt ihr mit ein paar Kumpels ein bisschen albernen Spaß haben. Erwartet nicht, dass es eine tiefgreifende Erfahrung ist.“

„Cpt. BläBer“ schreibt: „Nettes Spiel für Koop bis zu vier Spieler. Schöne Grafik, Gameplay und Liebe zum Detail. Macht super Spaß. Bonus, es gibt drei Stufen für die Schwierigkeit (erkennbare Unterschiede spürbar). […] Für ca. 5 Euro im Angebot mit Erweiterungen gekauft. Für den Preis auf jeden Fall zu empfehlen.“

„Remato“ meint: „In Anbetracht des Verkaufspreises ist es ein sehr cooles Spiel, um mit Freunden zu chillen und ein paar Mumien abzuschießen. Wenn ihr allerdings keine Freunde habt, mit denen ihr spielen könnt, könnt ihr euch wahrscheinlich ein besseres Singleplayer-Spiel aussuchen.“

Wie viel kostet Strange Brigade aktuell? Bis zum 4. Januar 2024 bekommt ihr Strange Brigade auf Steam mit einem saftigen Rabatt von 90 % für 4,99 €. Wenn ihr euch für die Deluxe Edition entscheidet, könnt ihr auch hier von dem gleichen Rabatt profitieren und zahlt nur noch 7,99 €.

Die Deluxe Edition enthält neben dem Spiel unter anderem den Season Pass, neue Kampagnen-Missionen, weitere spielbare Charaktere und Charakter-Skins sowie neue Waffen und Waffen-Skins.

