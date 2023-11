Geheimtipp auf Steam fesselt mich seit 126 Stunden, ist „äußerst positiv“, wird bald noch besser

Auf Steam kommt Against the Storm jetzt schon gut an. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus sieht sich regelmäßig von dem Roguelite-Aufbauspiel gebannt. Jetzt steht der Release nach einem Jahr im Early Accessan. Mit dabei: ein brandneuer Modus.

Was ist das für ein Spiel?

Against the Storm ist ein Aufbau-Spiel, in dem ihr immer wieder eine Siedlung neu aufbauen müsst, weil ein Sturm sie zerstört.

Beim Bauen müsst ihr darauf achten, eure Bewohner zu versorgen und dürft zugleich nicht zu viel des umgebenden Waldes roden, denn der rächt sich – und nebenbei wird auch noch die Königin ungeduldig.

Für jede geschaffte Siedlung bekommt ihr eine Belohnung, mit der ihr euch Verbesserungen kaufen könnt. So werden die Runden leichter, oder ihr könnt höhere Schwierigkeiten angehen.

Das macht Against the Storm so besonders: Anders als klassische Aufbau-Spiele wie Anno oder Tropico, baut ihr nicht endlos an einer Stadt und optimiert über viele Epochen hinweg eure Produktionswege oder entwickelt eure Häuser.

Stattdessen seht ihr euch immer wieder vor dem Problem, euch widrigen Bedingungen stellen zu müssen. Nebenbei sollt ihr irgendwie noch die Königin bei Laune halten, in deren Auftrag ihr reist und die Siedlungen verwaltet. Zu den Features gehören:

5 verschiedene Völker, die eure Siedlungen bewohnen können – jede mit eigenen Bedürfnissen und Vorteilen

dutzende Gebäude mit Produktionsketten, die ihr verwalten müsst

langfristiger Fortschritt, indem ihr euch immer mehr Vorteile erspielt und länger durchhalten könnt

steigende Schwierigkeiten für mehr Herausforderung

Meta-Progression mit Upgrades für Siedlungen

immer wieder zufällige Maps und Voraussetzungen, sodass keine Siedlung einer anderen gleicht

Eure Siedlungen werden mit jedem neuen Durchgang des alles beherrschenden Sturms vernichtet. Mit „Siegeln“ verlängert ihr die Zeit zwischen Stürmen. Auf diese Siegel spielt ihr im Endeffekt hin.

Release am 8. Dezember – Auf Steam und im PC Game Pass

Auf Steam hat Against the Storm eine Bewertung von 95 % und ist damit „äußerst positiv.“ Ein großer Pluspunkt, den Spieler sehen: weil jede Runde anders ist, könnt ihr nicht einfach die gleiche Strategie jedes Mal fahren, wie es etwa bei anderen Städtebauern der Fall ist. Dazu kommt, dass ihr mit einem gewissen Zeitdruck arbeitet und es so tatsächlich ein „Ende“ gibt – ihr spielt nicht versehentlich die ganze Nacht.

Persönlich kann ich das nicht ganz bestätigen – mir ist es öfter passiert, dass ich mich erst um 4 Uhr morgens völlig zerstört ins Bett geschleppt habe. Zu versuchen, noch eben „die eine Siedlung“ fertig zu machen, um dem nächsten Siegel näher zu kommen, ist zu verlockend.

Against the Storm ist bereits im November 2022 im Early Access erschienen und erhielt in dieser Zeit alle 2 Wochen ein Update. Dort wurden stets Fehler behoben, oft kamen sogar neue Features und Verbesserungen ins Spiel. Das Spiel kostet aktuell 29,99 €:

Jetzt steht der 1.0-Release an. In einer Pressemitteilung verrieten die Entwickler, dass Against the Storm am 8. Dezember offiziell erscheinen wird. Mit dabei ist dann der neue Modus „Queen’s Hand“, in dem ihr für das schwierigste Siegel nur einen Durchgang lang Zeit habt.

Außerdem wird das Spiel am gleichen Tag im PC Game Pass erscheinen. Against the Storm ist vollständig auf Deutsch lokalisiert.

