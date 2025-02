Eine Schauspielerin aus Fallout hat Angst, dass ein abgeschnittener Finger zu ihrem Markenzeichen wird

An diesen Orten starben die meisten Charaktere in Game of Thrones

Baldur’s Gate 3 stellt die neuen Klassen in einer Video-Reihe vor, fängt direkt mit der besten und der schlechtesten an

Der Name habe sich so schnell verbreitet, dass später jeder am Set das Körperteil als Poop Finger bezeichnete.

Der Zeigefinger sei der Finger, den sie am meisten nutzen würde. Dabei hätte sie das gar nicht gedurft, vermutlich wegen der Farbe. So wäre sie schief angesehen worden, wenn sie ihren angemalten Finger genutzt hat, um sich Essen zu nehmen.

10 heftige Szenen aus The Last of Us 2, die HBO unbedingt richtig machen muss

Sie erklärt, wie nervig es war, ihren Finger jeden Tag angemalt zu bekommen. Dadurch, dass Lucy in der Serie einen abgestorbenen Finger angenäht bekommt, musste er wohl jeden Tag in der fauligen, bläulichen Farbe angemalt werden. Sie ärgert sich, dass der Finger der Fluch ihres Lebens sei.

Was hat sie gegen den Finger? Während eines Interviews auf der IGN FanExpo (via YouTube ) wird Purnell darauf angesprochen, ob sie davor Angst hätte, für Rollen mit fehlenden Fingern gecastet zu werden. Und tatsächlich antwortet sie darauf:

Was für eine Leistung Ella Purnell in Fallout abliefert, lässt der folgende Trailer zur Serie erahnen:

Ella Purnell spielte in der Serie zu Fallout die Hauptrolle Lucy MacLean. Parallel dazu lieh sie Jinx in der Netflix-Serie Arcane ihre Stimme. Doch ein Körpermerkmal, das ihre beiden Charaktere verbindet, wird zu ihrer größten Angst.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to