Godzilla hatte in 70 Jahren viele mächtige Gegner, aber nur 2 haben es geschafft, ihn endgültig zu töten

Als König der Monster ist Godzilla wohl der beeindruckendste Kaijū, der fast jeden seiner Gegner letztendlich in die Knie zwingen kann. Aber 2 haben es trotzdem geschafft, die riesige Echse für immer zu erledigen.

Seit 1954 sucht Godzilla die Welt heim, manchmal als Bedrohung, manchmal als Retter der Menschheit. Innerhalb seiner über 70-jährigen Geschichte hat die Riesenechse so einige Kaijū besiegt, egal, wie schwer es wurde.

Aber Godzilla ist nicht unbesiegbar. Mehrere seiner Gegner konnten den König der Monster besiegen, aber nur zwei haben es geschafft, ihn endgültig zu töten: Die Menschen und sein perfekter Kontrahent: Destoroyah.

Auch im kommenden Minus One müssen sich die Menschen gegen Godzilla wehren:

Video starten Godzilla kehrt im ersten Teaser zu Minus Zero nach 2 Jahren zurück Autoplay

Godzillas Tod ist eine Ironie des Schicksals

Wie ist Godzilla endgültig gestorben? Bereits im ersten Film aus dem Jahre 1954 wurde Godzilla erledigt. Diesmal aber von den Menschen. Die Riesenechse, die plötzlich Japan verwüstet, scheint unbesiegbar zu sein, aber dann kommt Dr. Daisuke Serizawa ins Spiel. Als Forscher entwickelte er den Oxygen-Zerstörer.

Das ist eine mächtige Waffe, die Sauerstoff zersetzen und damit alles Lebende in einem gewissen Bereich zerstören kann. Vor der eigentlich beeindruckenden Waffe fürchtet sich Serizawa aber, da sie noch effektiver ist als die Atombombe, also die Waffe, die Godzilla erst erschaffen hat. Deshalb will er sie erst einmal nicht öffentlich machen.

Bei all der Verzweiflung, die Godzilla in Japan verbreitet, kommt es aber dazu, dass er den Zerstörer nutzt. Er selbst taucht ab, um die Waffe zu zünden, und tatsächlich stirbt Godzilla. Im Zuge dessen opfert sich auch Serizawa, der sein Wissen mit seinem Tod begraben möchte.

Das wohl tragischste Ende eines Godzilla-Films verkörpert eine deprimierende Sicht auf die damalige Welt. Godzilla entstand als Verarbeitung des Traumas, verursacht durch die Atombomben der USA. Godzilla als Spiegelbild dieses Traumas kann im Film nur dank einer noch stärkeren Massenvernichtungswaffe besiegt werden – ein trauriges, ironisches Ende. Mehr zu Godzilla und seiner Bedeutung lest ihr hier: Alle kennen Godzilla, aber die wenigsten wissen, was er wirklich ist

Direkt sein erster Film war auch das Ende für den ersten Godzilla. Die Menschen schafften es, ihr selbsterschaffenes Problem zu beseitigen. Zumindest für 1 Jahr. 1955 kam das Monster in Godzilla kehrt zurück zurück. Diesmal war es aber ein anderer seiner Art, der gegen das Monster Anguirus kämpfte, der dem Ankylosaurus ähnelt.

Danach überlebte Godzilla ziemlich lange seine noch so erbitterten Kämpfe, bis er sich 1995 seinem wohl schlimmsten Gegner stellen musste.

Ein Bild vom ersten Godzilla seht ihr hier:

Godzillas erster Filmauftritt aus dem Jahre 1954 (Bildquelle: Godzilla.com)

Die Folgen des Oxygen-Zerstörers

Wann starb Godzilla noch? 1995 musste sich Godzilla im Film Godzilla gegen Destoroyah seinem wohl mächtigsten Gegner stellen. Der Film war das Finale der Heisei-Ära und Destoroyah ist nicht einfach ein neues Alien oder uraltes Monster, es ist der lebende Oxygen-Zerstörer.

Unter der Bucht von Tokyo lebte über 2,5 Milliarden Jahre lang eine mikroskopisch kleine Krebstier-Kolonie. Durch den Oxygen-Zerstörer mutierten diese Krebstiere innerhalb von über 40 Jahren. Als sie durch den Bau einer Brücke freigesetzt wurden, ernährten sie sich von anderen Organismen und entwickelten sich langsam weiter.

Im Verlauf des Films erreicht Destoroyah mehrere Formen, bis hin zu seiner perfekten Form. Seine Existenz an sich ist absolut gefährlich, was auch an seinen Fähigkeiten liegt:

Auch wenn Destoroyah eine physisch große Form hat, besteht er aus Billionen von kleinen Organismen, weshalb er sich regenerieren kann.

Er ist unglaublich widerstandsfähig und physisch stark. Außerdem konnte er dem atomaren Atem von Godzilla und seinen extremen Temperaturen widerstehen.

Basierend auf seiner Herkunft, kann er einen Oxygen-Zerstörer-Strahl einsetzen.

Durch seinen Strahl schafft es Destoroyah im Film, Godzillas Kind (Godzilla Junior) zu töten. In seiner Trauer steigt auch die Wut von Godzilla, der sich im Kampf schwertut. Godzillas Temperatur steigt immer mehr an und mit einer Hitzewelle schafft er es, Destoroyah schwer zu verwunden. Als dieser fliehen will, helfen ihm die Menschen, und letztendlich explodiert er dank der enormen Kraft von Godzilla.

Godzilla selbst überlebt den Kampf aber nicht. Sein Körper wird zu heiß und die Menschen müssen ihn mit Eiswaffen beschießen, damit er die Erde nicht zerstört. Godzilla stirbt, aber schafft es mit der ausgestoßenen Strahlung zugleich, sein Kind, Godzilla Junior, wiederzubeleben, der jetzt in die Fußstapfen seines Vaters tritt.

Destoroyah in seiner finalen Form (Bildquelle: Godzilla.com)

Fast tot, trotzdem wiederbelebt

Gab es noch andere Male? Tatsächlich stirbt Godzilla im US-Film Godzilla im Jahr 1998 auch, aber da er eine ganz andere Interpretation der kultigen Echse ist, klammern wir seinen Tod hier einmal aus.

Ein anderer debattierbarer Vorfall ist im Jahr 1993 im Film Godzilla gegen Mechagodzilla II. Dort wird Godzilla scheinbar von Mechagodzilla getötet, aber das Flugsaurier-Monster Rodan opfert sich und gibt Godzilla seine Energie, wodurch dieser wieder erwacht.

Laut ScreenRant sind die MUTOs, die Gegner aus dem 2014er US-Film Godzilla, für einige Tode von Godzillas Vorfahren verantwortlich. So legten MUTO-Vorfahren Eier in Godzillas Vorfahren ab. Das soll auch der Prequel-Comic Godzilla: Aftershock bestätigen, in dem Dagon (ein Vertreter von Godzillas Spezies) durch den MUTO Prime getötet wurde.

Abseits davon überlebt Godzilla die Mehrheit seiner Begegnungen mit anderen Monstern und verdient sich den Titel als König. Trotzdem begegnete er in seiner Historie so einigen Monstern, die ihn ordentlich ins Schwitzen brachten: Die 10 mächtigsten Gegner von Godzilla im Power-Ranking