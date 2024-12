Mögliche Set-Fotos zu Fallout Staffel 2 deuten beliebten Ort an, den Fans aus New Vegas lieben

5 geheime Orte in World of Warcraft, an denen ihr noch nie wart

Wie echt wirken die Fotos? Die Fotos des angeblichen Sets sehen schon ziemlich plausibel aus, vor allem weil es eben mehrere aus mehreren Winkeln gibt. Auch die Autos und die „Möbel“ auf den Fotos sehen ziemlich echt aus. Das passt auch zu der Tatsache, dass die Dreharbeiten schon begonnen haben und auch Darsteller schon Fotos von der Maske gepostet haben. Was sich mit Staffel 2 ändern soll, erfahrt ihr hier: Der Chef von Fallout Staffel 2 von Amazon verrät, wann die Dreharbeiten starten und was sich ändern soll

Fans der Reihe hoffen mit einem möglichen Novac natürlich auch auf geliebte Figuren aus New Vegas. Möglicherweise könnte eine davon sogar von Macaulay Culkin gespielt werden. Wie zuletzt bekannt wurde, spielt der Schauspieler, den die meisten aus Kevin – Allein zu Haus kennen werden, in der 2. Staffel von Fallout mit. Laut Deadline soll er einen Charakter im Stile eines verrückten Wissenschaftlers verkörpern.

Was ist Novac? Novac ist ein Ort aus Fallout: New Vegas, die am Highway 95 ist. Das große Alleinstellungsmerkmal der Stadt ist eine große T-Rex-Statue und ein dazugehöriges Motel. Das lockt auch noch nach der Apokalypse Touristen an. Dazu passend zeigen die möglichen Set-Fotos auch ein Motel.

Wer sich bis Staffel 2 mit einem Spiel vergnügen will, kann das in Fallout: London machen:

Der User @FilmsFallout beschäftigt sich mit allem zum Fallout-Universum, und er postete mehrfach Fotos auf x.com , die Sets von der 2. Staffel zeigen sollen. Auch auf reddit findet man solche Bilder. Die sehen ziemlich echt aus und ein Schild deutet an, dass es sich um eine beliebte Location aus New Vegas handeln muss: Novac.

Die Serie Fallout war 2024 ein ziemlicher Überraschungshit, denn Videospieladaptionen haben nicht immer den besten Ruf. Kein Wunder also, dass Fans auf allerlei Informationen zur kommenden 2. Staffel warten. Jetzt sind neue Fotos aufgetaucht, die eine mögliche Location aus New Vegas andeuten.

