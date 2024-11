Weil er eine Schachtel Putzmittel gegessen hat, wurde er zum besten Kandidaten für die Leitung dieses Vaults in Fallout 4

Die Vaults in Fallout 4 umranken viele kuriose Geschichten. So auch die Umstände von Vault 114. Dieser sollte als Herberge für die wichtigsten Personen der Gesellschaft dienen. Umso kurioser, dass Vault-Tec jemanden als Aufseher wählte, der trotz Warnung eine Packung Abraxo-Putzmittel aß: „Soup Can Harry“.

Wer ist „Soup Can Harry“? Soup Can Harry ist der Spitzname des Aufsehers von Vault 114. Seinen wahren Namen kennt man nicht, da er sich weigerte, ihn zu verraten. Als 87. Person, die für diesen Posten interviewed wurde, rebellierte er gegen so ziemlich alles, was, was ihm in den Weg kam.

In einem ersten Jobinterview hatte er gleich mehrere Dinge zu beklagen:

Die Verwendung der Steuergelder (die er selbst nicht zahlte)

Den von der Regierung geplanten Abbau von Individualität durch Ränge und Zahlen.

Ebenso bestand er darauf, auf der Straße zu schlafen und Abraxo-Putzmittel zu essen, weil es verboten ist. Denn er wollte sich nicht von einer Verpackung sagen lassen wollte, was er zu tun und zu lassen hat. Die absolut besten Voraussetzungen also, um einen Vault voll reicher Menschen zu beaufsichtigen.

Hier seht ihr den Trailer zu Fallout: London:

Der perfekte Kandidat für Vault 114

Was für ein Ort ist Vault 114? Vault-Tec wollte mit Vault 114 ein soziales Experiment starten. Nur die wichtigsten und reichsten Menschen der Gesellschaft Bostons sollten hier unterkommen. Dabei wurde ihnen versprochen, dass sie ihren Lebensstil weiterführen könnten und sich ausschließlich mit Menschen ihres Standards umgeben würden.

Dabei wurde ihnen jedoch verschwiegen, dass sie sich in 1-Zimmer-Wohnungen wiederfinden würden. Zum Essen gab es Gesellschaftsräume und die Duschen musste man sich untereinander teilen. Auch die Ausstattung war alles andere als luxuriös.

Warum wurde Soup Can Harry ausgewählt? Um ihr soziales Experiment perfekt zu machen, war es Vaul-Tec wichtig jemanden zum Aufseher zu machen, der keine Regierungserfahrung hat. Zusätzlich sollte die Person anti-autoritär sein und absolut keinerlei Führungsqualitäten aufweisen. In den Akten wurden sein „natürliches Charisma“ und seine „einzigartige Persönlichkeit“ als entscheidende Faktoren für seine Ernennung festgehalten.

Das Personal von Vault 114 war angewiesen, seinen Anweisungen Folge zu leisten, selbst wenn es ihnen körperlich unangenehm wäre. Dadurch erhielt Harry einen Freifahrtschein für absolutes Chaos.

Was wurde aus dem Vault? Spieler entdecken den Vault 114 in Fallout 4 lediglich in der Quest „Sei mein Valentine“. Dort stellen sie jedoch schnell fest, dass das Experiment nie so richtig gestartet ist und der Bau von den fallenden Atombomben unterbrochen wurde.

Skinny Malone nutzt die Ruinen von Vault 114 für seine Machenschaften.

Stattdessen wurde aus den Ruinen ein Versteck für Skinny Malone und seine Gang, die den unfertigen Vault als Basis für ihre kriminellen Machenschaften nutzen.

Hintergrundgeschichten wie diese machen den Zauber von Fallout ein ganzes Stück mit aus. Auch in der Fallout-Serie auf Amazon Prime Video sind einige Details versteckt. Ein Easter Egg hatte es allerdings eigentlich gar nicht geben dürfen: Fans der Fallout-Serie entdeckten ein Easter Egg, das es eigentlich nicht geben dürfte – Fast niemand wusste davon