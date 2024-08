Fans der Fallout-Serie entdeckten ein Easter Egg, das es eigentlich nicht geben dürfte – Fast niemand wusste davon

Es ist schon einige Monate her, seit die Serie zu Fallout auf Amazon Premiere feierte. Schnell haben aufmerksame Fans ein Easter Egg entdeckt, das sehr versteckt war. Nun stellt sich raus: Es dürfte eigentlich gar nicht existieren.

Die erste Staffel der Fallout-Serie war richtig gelungen, was nicht zuletzt daran liegt, dass sie auf ein reichhaltiges Universum zurückgreifen konnte. Der erste Teil der Videospielreihe erschien immerhin 1997, und seither ist die Welt stetig gewachsen und detaillierter geworden. Lest hier nach, was der Schöpfer des ersten Spiels über die Amazon-Serie denkt.

Da liegt es nahe, dass sich die TV-Serie daran bedient und zahlreiche Referenzen an die Spiele einbaut. Allerdings gab es von Regisseur Jonathan Nolan eine Vorgabe an seine Crew: Die Serie sollte sich eng an die Vorlage halten und das Ödland mit all seinen Einzelheiten treu wiedergeben. Aber er wollte nicht, dass Elemente direkt kopiert werden.

Daran hielten sich nicht alle im Team. Die Abteilung, die für Make-up und Kostüme zuständig war, setzte sich laut eigener Aussage über diese Regel hinweg und baute ein Easter Egg ein, das lange Zeit niemand bemerkte.

Regeln sind dazu da, gebrochen zu werden

Um welches Easter Egg geht es? Michael Harvey, der Leiter der Make-up-Crew der Serie, erzählte in einem Gespräch mit PC Gamer, dass die anfangs gesetzte Regel nicht immer eingehalten wurde.

Während der Dreharbeiten bot sich ihm und der Kostümbildnerin Amy Wescott die Möglichkeit, eine Figur aus den Spielen einzubauen – aber sie wollten, dass es niemand bemerkt. Und so fand die Waffenhändlerin Cricket aus Fallout 4 ihren Weg in die Serie.

Allerdings mit anderem Namen, sie heißt dort Rink. Optisch gibt es aber deutliche Parallelen, die nicht von der Hand zu weisen sind. Sogar eine Narbe über dem Auge teilen sich die beiden Figuren. Rink kommt in Folge 5 für nur wenige Sekunden vor.

Das Easter Egg schien so gut versteckt, dass es nie jemand finden würde. Auch nicht Nolan, der ja anfangs gegen solche direkten Zitate war, die Anspielung jedoch bis zum Schluss nicht erkannte. Jedoch haben Michael Harvey und Amy Wescott die Rechnung ohne die eingefleischten Fans der Videospielvorlage gemacht.

Wie wurde das Easter Egg gefunden? Wie so häufig wurde das Geheimnis von Fans auf Reddit entdeckt. Sie teilten vergleichende Screenshots und kamen überein, dass sich hier klar am Spiel orientiert wurde. Dass die beiden Figuren aber unterschiedlich heißen, irritierte und ließ darauf schließen, dass sie nicht ein und derselbe Charakter sind.

Dass die Ähnlichkeit aber kein Zufall ist, sondern von den kreativen Köpfen hinter der Serie so gewollt, bestätigen die Berichte von Michael Harvey. Seine Hoffnungen, das Easter Egg würde lange Zeit versteckt bleiben, wurde von den Adleraugen der treuen Fans aber enttäuscht. Seid ihr auf der Suche nach weiteren Serien, die ähnlich wie Fallout sind? Auf MeinMMO findet ihr 7 Empfehlungen.