The Last of Us Staffel 2: Release, Trailer, Cast – Alles zur Fortsetzung der Hit-Serie von HBO

The Last of Us von HBO war ein großer Hit im Jahre 2023 und lange müsst ihr auf die Fortsetzung der Serie nicht mehr warten. Wir von MeinMMO verraten euch alles, was ihr zur 2. Staffel von The Last of Us wissen müsst.

Was ist The Last of Us für eine Serie? The Last of Us basiert auf der gleichnamigen Videospiel-Reihe von Naughty Dog. Dabei adaptiert die Serie die grundlegende Geschichte. Joel und Ellie sind weiterhin die Protagonisten der Story.

2023 erschien die erste Staffel von The Last of Us und wurde von Kritikern und Fans ziemlich gut aufgenommen. Für MeinMMO-Chefreadakteurin Leya Jankowski übertraf die Serie sogar ihre Erwartungen.

The Last of Us Staffel 2: Alles zu Release und Trailer

Wann erscheint The Last of Us Staffel 2?

Wie mittlerweile bekannt geworden ist, wird die erste Folge der 2. Staffel am Sonntag, dem 13. April 2025, starten. Man kann davon ausgehen, dass die Serie erneut wöchentlich eine neue Folge bekommen wird.

Wo wird man The Last of Us Staffel 2 schauen können?

Da Staffel 1 bei uns in Deutschland auf dem Streaming-Dienst Wow von Sky läuft, kann man davon ausgehen, dass auch die 2. Staffel dort erneut erhältlich sein wird. So war es auch bei House of the Dragon. Staffel 1 von The Last of US hat nach einer gewissen Zeit auch einen Blu-Ray- und DVD-Release erhalten. Das kann man auch bei Staffel 2 erwarten, wenn der Publisher seine Pläne nicht ändern sollte.

Wie viele Folgen wird es geben?

Die 2. Staffel von The Last of Us wird voraussichtlich 7 Folgen haben.

Welche FSK-Freigabe hat die 2. Staffel?

Bisher ist unbekannt, welche FSK-Freigabe die 2. Staffel von The Last of Us erhalten wird. Staffel 1 hat eine FSK-Freigabe von 16 Jahren.

Gibt es einen Trailer zu The Last of Us Staffel 2?

Ja, Staffel 2 von The Last of Us hat mittlerweile Trailer erhalten. Einen davon seht ihr hier:

The Last of Us Staffel 2: Alle Informationen zum Cast

Wer ist in Staffel 2 von The Last of Us dabei? Die bekannten Darsteller wie Pedro Pascal und Bella Ramsey werden ihre Hauptrollen weiterhin spielen. Dazu kommen unter anderem folgende Darsteller:

Pedro Pascal als Joel Miller

Bella Ramsey als Ellie

Gabriel Luna als Tommy

Rutina Wesley als Maria

Kaitlyn Dever als Abby

Young Mazino als Jesse

Isabela Merced als Dina

Danny Ramirez als Manny

Ariela Barer als Mel

Tati Gabrielle als Nora

Catherine O’Hara in einer Gastrolle

Jeffrey Wright als Isaac Dixon

The Last of Us Staffel 2: Handlung

Was passiert in The Last of Us Staffel 2? Die erste Staffel von The Last of Us adaptierte das gesamte erste Spiel von Sony. In der 2. Staffel geht es mit einem fünfjährigen Zeitsprung weiter. Damit wird die 2. Staffel auch das zweite Spiel adaptieren. Alles zu einer weiteren Videospiel-Adaption findet ihr hier: Fallout Staffel 2: Release, Trailer, Handlung, Cast – Alles zur Fortsetzung der Hit-Serie auf Amazon Prime