Die 2. Staffel der Serie zu The Last of Us enthält eine üble Szene, die nicht einmal Fans der Spiele kennen

Die Serie zu The Last of Us kehrt bald mit der zweiten Staffel zurück. Der Schöpfer der Spiele verrät schon jetzt: Selbst wer die Geschichte bereits kennt, wird in bestimmten Szenen überrascht werden.

Was erwartet Fans in Staffel 2? Die erste Staffel der Serienadaption von The Last of Us war ein voller Erfolg und erfüllte die Erwartungen. Auf Rotten Tomatoes werteten die Kritiker mit 96 %, die Zuschauer mit 88 %. Auch MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski war hellauf begeistert.

Es war also nur eine Frage der Zeit, bis uns die Fortsetzung ins Haus steht. Die neue Staffel startet bereits im April 2025, hierzulande auf Sky und WOW. Die Geschichte der sieben Folgen orientiert sich an The Last of Us 2. Das bedeutet, dass sich Fans der Spiele auf eine möglichst treue Umsetzung der Handlung freuen können.

Wer jedoch fürchtet, bereits alles zu wissen und nicht überrascht zu werden, der sei entwarnt. Der Erfinder und Showrunner von The Last of Us selbst hat nämlich bereits verraten, dass selbst langjährige Fans mit einer bestimmten Szene überrascht werden.

Nichts für schwache Nerven

Um welche Szene geht es? Neil Druckmann, der sowohl beim Spiel als auch bei der Serie federführend dabei ist, sprach mit Entertainment Weekly über die neue Staffel. Dabei verriet er, dass sie Szenen enthält, die nicht in der Spielvorlage enthalten waren.

Eine davon soll „ziemlich brutal“ sein und wurde ursprünglich für das Spiel geschrieben. Für die Release-Fassung wurde sie aber wieder herausgeschnitten. Möglicherweise, weil sie zu hart war. Druckmann verrät bislang keine genauen Details. Ob Charaktere wie Ellie oder Joel darin involviert sind, ist also noch unklar.

Fest steht bloß, dass Staffel 2 in Sachen Härte noch eine Schippe drauflegen dürfte. Hält man sich vor Augen, dass auch das Spiel in seiner Gewaltdarstellung bereits alles andere als zimperlich war, könnte sich die zweite Staffel der Serie noch einmal steigern. Für zarte Gemüter ist das Franchise generell ungeeignet.

Der Showrunner möchte mit diesen Szenen selbst jene Fans überraschen, die glauben, die Story von The Last of Us 2 bereits vollständig zu kennen. „Ich freue mich, wenn die Leute das sehen“, sagt Druckmann dazu.

Es ist lobenswert, dass die Showrunner nicht einfach nur eine sture Adaption des bereits Bekannten bieten wollen. Auf diese Weise wächst das Universum von The Last of Us und wird dank neuer Szenen und Details noch reichhaltiger. Trotz geringerer Folgenanzahl brauchen sich Fans keine Sorgen machen: The Last of Us: Neue Staffel der TV-Serie wird kürzer – Aber es gibt eine gute Nachricht