Naughty Dog lieferte mit The Last of Us unglaubliche Storys ab, orientierte sich im neuen Spiel an 2 Animes mit grandiosen Geschichten

Intergalactic: The Heretic Prophet ist das neue Abenteuer von Naughty Dog. Das Entwicklerstudio ist für seine spannenden Geschichten wie in The Last of Us bekannt. In einem Interview verriet Director und Autor Neil Druckmann, dass der Titel von 2 Animes inspiriert wurde.

Was ist Intergalactic: The Heretic Prophet? Auf den Game Awards 2024 gab es erstmals einen Trailer zum neuen Spiel von Naughty Dog zu sehen.

Das Sci-Fi-Game spielt in einem alternativen Universum, in dem das Reisen durch den Weltraum bereits seit 1986 möglich war.

Ihr schlüpft in die Rolle von Kopfgeldjägerin Jordan A. Mun.

Sie sucht nach einer kriminellen Gruppierung, landet dabei aber auf dem Planeten Sempiria. Seit 600 Jahren ist es keinem gelungen, von diesem Planeten zu fliehen.

Im Trailer sehen wir zudem actionreiche Szenen, in denen Jordan gegen einen Roboter mit ihrem Lichtschwert kämpft. Das Ganze wird von einem fetzigen 80er-Jahre Sound von den Pet Shop Boys untermalt.

Falls ihr den Trailer verpasst haben solltet, könnt ihr ihn euch hier ansehen:

Intergalactic wurde von 2 Sci-Fi-Animes inspiriert

Woran könnte sich die Story anlehnen? In einem Interview verriet Neil Druckmann, dass das Spiel von 2 Anime-Klassikern inspiriert wurde, die ebenfalls aus dem Sci-Fi-Genre stammen.

Zum einen habe man sich vom Anime-Film Akira inspirieren lassen. Der Film gilt als Meilenstein der Anime-Geschichte, an dem sich schon zahlreiche Filme und Serien orientiert haben. Er ist auf IMDb mit 8,0 von 10 möglichen Punkten bewertet.

In Akira wurde Tokyo durch eine atomare Explosion zerstört und als Neo-Tokyo wieder aufgebaut. Shotaro Kaneda und Tetsuo Shima sind in einer Gang und liefern sich heftige Straßenkämpfe. Doch als sie in einer Militärbasis landen, entwickeln sich bei einem der beiden mysteriöse Kräfte. Bereits im Trailer von Intergalactic waren einige Szenen zu sehen, die so auch in Akira vorkommen, wie X-User LnL_spark zeigt.

Und der zweite Anime? Cowboy Bebop ist eine so gute Sci-Fi-Serie, dass sie sogar mit Real-Serien mithalten kann. Auf IMDb ist sie mit 8,9 / 10 möglichen Punkten bewertet. Der Anime dreht sich um Spike Spiegel und sein Team, die als Kopfgeldjäger Verbrecher im Weltall jagen. Die Erde ist nämlich unbewohnbar, sodass sich die Menschheit auf mehrere Planeten verteilt.

Hier ist die Inspiration deutlicher: Jordan ist ebenfalls eine Kopfgeldjägerin im Weltall. Möglicherweise könnte es in der Story noch andere Dinge geben, die sich Naughty Dog von Cowboy Bebop abgeschaut hat.

