Fans glauben, dass ein Spiel der Game Awards gar nicht echt ist, wittern Abzocke

Bei den Game Awards wurden viele neue Spiele vorgestellt. Eines davon sieht auf den ersten Blick wie der wahr gewordene Traum für Katzen- und MMO-Fans aus. Doch einige Zuschauer wittern einen Scam wie bei The Day Before.

Was ist das für ein Spiel? Das Spiel soll eine Open World mit wunderschönen Katzen vereinen. Zu den Tags auf Steam gehört auch der MMO-Tag, was darauf hindeutet, dass sich mehrere Spieler im Titel begegnen werden.

Auf Steam beschreibt das Entwicklerteam von SuperAuthenti den Titel mit den Stichwörtern „Hyperrealismus, Aktionen, Knuddeln, Geschwindigkeit, Inseln, Fashion, Träume, Schnee, Roboter und Pflanzen“.

Im Trailer sind nicht nur die unterschiedlichen Katzen, sondern auch verschiedene Avatare mit unterschiedlichen Kleidungsstücken zu sehen. Ihr sollt zwischen mehreren Katzenrassen auswählen und sie mit tausenden von Skins versehen können.

Eine künstliche Intelligenz soll das Verhalten der Katze bestimmen.

In der Spielbeschreibung auf Steam steht zudem, dass ihr sowohl in die Rolle der Katze als auch des Menschen schlüpft. Dabei könnt ihr euer eigenes Heim dekorieren und euren Kleidungsstil verändern.

Der Titel hat noch kein festes Releasedatum, soll aber für PC via Steam, Nintendo Switch und Apple Watch erscheinen.

Die Beschreibung zum Spiel ist insgesamt sehr allgemein gehalten und lässt nur grob erahnen, was im Spiel möglich sein soll. Zudem war der Reveal-Trailer nur ein Cinematic-Trailer und hat noch nicht gezeigt, was für Gameplay auf Spieler zukommt.

Es gibt noch weitere Gründe, wieso Fans vermuten, dass deshalb etwas nicht mit dem Spiel stimmt. Sie glauben an ein zweites „The Day Before“, bei dem Spieler auf übelste Weise gescamt wurden.

Vielleicht könnt ihr aus dem folgenden Trailer deuten, was genau Catly ist:

Spieler wittern ein zweites The Day Before bei Catly

Wieso glauben die Fans, dass das Spiel nicht echt ist? Nicht nur das Verhalten der Katze, auch die komplette Grafik des Spiels soll mit Künstlicher Intelligenz erstellt worden sein. Auf der offiziellen Seite zum Spiel sind wilde Kleidungsstücke wie ein Mantel mit Löchern, eine Jacke, die wie ein Schlafsack aussieht, und ein Mantel aus Blumen zu finden.

Fans ist aufgefallen, dass die Beschreibung auf der Steam-Seite außerdem merkwürdige Zitate enthält. Bekannte Persönlichkeiten wie Thomas Vu (Executive Director bei Arcane), Akira Senju (japanischer Komponist) und Ben Brode (Game Director von Hearthstone) sollen das Spiel in höchsten Tönen loben:

Dieses Katzen-MMO ist ein Triumph der Innovation und des Herzens und bietet eine bezaubernde Welt, die ein Zeugnis für die Brillanz seiner Schöpfer ist. Thomas Vu

Viele Spieler glauben nicht, dass die Zitate tatsächlich so von den Personen getätigt wurden. Selbst Pokimane, die zunächst Werbung für das Spiel machte, wurde von ihren Fans überzeugt, dass etwas mit Catly nicht stimmt. Nachdem die Community ihr erklärt hatte, dass KI im Spiel verwendet wird, löschte sie ihren Werbepost auf X.

Zudem halten sich die Informationen zum Entwickler in Grenzen. Es gibt bislang kein veröffentlichtes Spiel des Entwicklers. Zu den drei Mitarbeitern, die das Entwicklerstudio haben soll, zählen Mitbegründer Kevin Yeung und Social Media Manager Wency Chao (via RocketReach).

Das Studio soll nicht nur an Catly, sondern auch an Plantly, einem Pendant mit Pflanzen, arbeiten. Obwohl das Team noch kein einziges Spiel entwickelt hat, spricht es bei Catly von einem AAA-Titel.

Ein User auf X habe weiterhin herausgefunden, dass Kevin Yeung ein Befürworter von NFTs und Krypto ist. Zuvor hätte das Entwicklerstudio unter dem Namen TenthPlanet bestanden, das versucht habe, Block-Chain-Games zu entwickeln und zu vermarkten. Die Informationen soll Yeung mittlerweile gelöscht haben.

Immer mehr Entwickler setzen auf NFTs und Block-Chain-Spiele. Auch Ubisoft springt mit auf den Zug auf und hat sein erstes Block-Chain-Game veröffentlicht. Was genau das ist und mit was für Preisen ihr da rechnen müsst, lest ihr hier: Ubisoft veröffentlicht 1. Block-Chain-Spiel mit NFTs, die in der Spitze so teuer sind wie ein dicker BMW