Solltet ihr zu den glücklichen Gewinnern gehören, bekommt ihr eine E-Mail, in der ihr benachrichtigt werdet, wie ihr am Network Test teilnehmt.

Wie nehme ich teil? Es dürfen leider nicht alle Interessierten an der Beta teilnehmen. Deshalb müsst ihr euch ab dem 10. Januar 2025 auf der offiziellen Seite registrieren. So erhaltet ihr die Chance, beim Network Test mitzumachen.

Ein YouTuber zeigt, wie ihr in Elden Ring zu One Punch Man werdet und alle Bosse besiegt

Die Entwickler von Elden Ring Nightreign lassen euch das Spin-off noch vor Release testen – So nehmt ihr an der Beta teil

Nightreign ist ein eigenständiges Spiel, in dem Fans von Elden Ring miteinander ums Überleben kämpfen. Bisher hat es noch kein genaues Releasedatum. Dafür wissen wir bereits jetzt, in welchem Monat die Beta zum Spiel anläuft.

