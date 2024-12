Ich dachte, Capcom hätte eine seiner besten Reihen vergessen – Jetzt bringen sie das „Resident Evil mit Samurais“ zurück

Bei den Game Awards 2024 wurden wieder eine Menge Trailer und Spiele gezeigt, die man in Zukunft zocken kann. Neben großen Spielen wie The Witcher 4 oder Elden Ring gab es aber auch einen eher unscheinbaren Trailer von Capcom, der MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes aber ziemlich freut.

Um welchen Trailer geht es? Capcom hatte bei den Game Awards 2024 2 Überraschungen. Es gab kein Monster Hunter, aber die Ankündigung für Okami 2 und noch kurioser Onimusha: Way of the Sword. Hätte mir das jemand vorher erzählt, dann hätte ich das gar nicht glauben können.

Onimusha fing 2001 mit Onimusha: Warlords auf der PS2 an und war quasi ein Resident Evil mit Samurai . Als Samurai Akechi musste man sich Oda Nobunaga stellen, der sich eine Armee aus Dämonen-Zombies besorgt hat.

Die Reihe hat einige Fortsetzungen und Spin-offs bekommen und wurde teilweise ziemlich absurd. In Onimusha 3 spielt man etwa einen Polizisten, der von Jean Reno gespielt wird, in einer Zeitreise-Story. Natürlich ist auch da Oda Nobunaga der Schurke.

Der 4. Teil erschien 2006 auf der PS2, doch danach war es ziemlich ruhig. 2019 erschien ein HD-Remaster, das aber wohl unter den Erwartungen von Capcom lag (via GameRant). Die neue Ankündigung zeigt aber, dass Capcom auch ihren alten Serien Liebe schenken will.

Den Trailer zu Onimusha Way of the Sword seht ihr hier:

Liebe für die Vergangenheit

Warum macht mich das so glücklich? Seit 2017 ist Capcom bei Spielern hoch im Kurs. Die 3 großen Marken des Studios waren die letzten Jahre Resident Evil, Monster Hunter und Street Fighter. Dabei probierte Capcom mit Spielen wie Exoprimal oder Kunitsu-Gami auch frische Ideen aus. Das ist angenehm für die Spielelandschaft, auch wenn nicht immer die großen Kracher dabei sind.

Auch für Vergangenes zeigte man deutlich mehr Liebe als andere traditionsreiche Entwickler. Regelmäßig erschienen Collections alter Klassiker zu Ace Attorney oder Mega-Man. Das sind aber alles Marken, die man noch kennt. In der Vergangenheit hatte Capcom aber auch skurrile Reihen, die ich gerne zurück hätte.

Die neueste Ankündigung zeigt mir aber, dass sich Capcom ihrer teilweise vergessenen Spielebibliothek durchaus bewusst ist.

Mit dem neuen Onimusha muss Capcom aber auch zeigen, dass sie alte Ideen in die Moderne bringen können. Ein Resident-Evil-Klon mit festen Kameraperspektiven würde heute wohl kaum funktionieren. Doch auch dabei stimmt mich der Trailer ziemlich positiv.

Das Footage vom Gameplay erinnert an moderne Souls-likes. Das passt zum düsteren Onimusha-Universum und mit Nioh hatte man eine ähnliche Thematik. Natürlich könnte man argumentieren, dass man nicht das nächste Soulslike braucht, aber Capcom steht für perfektes und sich gut-anfühlendes Gameplay.

Und allein schon das Sound-Design im Trailer stimmt mich dahingehend positiv.

Eine Sache macht mir Sorgen

Auch wenn es sich komisch anhört: Der Trailer ist mir ein wenig zu ernst. Onimusha und auch Resident Evil waren trotz ihrer ernsten Thematik an bestimmten Stellen gerne mal albern und übertrieben. In dem Trailer wirkt es aber nicht so, als wäre das vorhanden. Der Trailer zeigt eine recht geerdete, mystische Welt innerhalb der japanischen Folklore.

Aber auch hier bin ich recht zuversichtlich, dass das eigentliche Spiel in dem Bereich mehr zu bieten hat. Auch Resident Evil oder Monster Hunter zeigen immer recht ernste Trailer. Im Spiel selbst gibt es dann immer mal wieder alberne oder übertriebene Momente, die einem ein Lächeln ins Gesicht zaubern und die Atmosphäre auflockern.

Ich brauche jetzt nicht unbedingt Jean Reno als Polizisten, aber gelegentlich tut auch absurder Quatsch mal gut.

Wenn man schon Onimusha und Okami zurückholt, dann kann man auch 3 andere Reihen zurückbringen. Capcom hat eine tolle, diverse Bibliothek an Spielen, und diese Ankündigung gibt mir Hoffnung, dass auch andere skurille Reihen zurückkehren.

Ich muss direkt an das Survival-Horror-Abenteuer Dino Crisis denken oder an den 3D-Brawler Power Stone. Aber was mir wirklich die Kindheit zurückbringen würde, ist ein neues Marvel vs Capcom. Bevor ich aber zu viel schwärme, freue ich mich erst einmal 2026 in die Welt von Onimusha: The Way of the Sword eintauchen zu können. Auch der neue Trailer zu Borderlands 4 hat mich riesig gefreut: Borderlands 4 führt wohl die Geschichte fort, die uns vor 10 Jahren versprochen wurde