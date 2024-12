Das heiß erwartete Crimson Desert hat einen Release-Zeitraum, lässt euch auf einem fliegenden Drachen kämpfen

Im Zuge der Game Awards 2024 haben die Entwickler von Crimson Desert den nächsten, spektakulär inszenierten Trailer für das Open-World-Rollenspiel veröffentlicht. Außerdem verrieten sie, wann das Game erscheinen soll.

Was zeigt der neue Trailer? Zuerst das Wichtigste: Am Ende des Trailers von den Game Awards 2024 kündigen die Entwickler an, dass Crimson Desert Ende 2025 für PlayStation 5, Xbox Series, Steam und Mac erscheinen soll. Zudem zeigen die knapp 100 Sekunden, was euch in dem neuen Open-World-Abenteuer des Studios hinter Black Desert unter anderem erwarten wird:

Die riesige, offen designte Welt Pywel, die ihr zu Fuß oder mit einem Reittier erkunden dürft. Im Trailer finden sich sogar Szenen, in denen ihr auf dem Rücken eines fliegenden Drachen sitzt und sogar kämpft.

Euch erwarten actionreiche, blutig inszenierte Kämpfe gegen Gegnergruppen und mächtige Bosse. Auch epische, groß angelegte Schlachten wird es geben.

Über den Erhalt neuer Waffen sowie Rüstungen und die Freischaltung von Fähigkeiten bereitet ihr euch auf die zunehmend schwierigeren Herausforderungen vor.

Abseits der Kämpfe erwarten euch Aktivitäten wie das Klettern, Gleiten, Fischen oder Kochen. Auch Rätsel soll es geben. In vorherigen Trailern hat man zudem schon Ballonfahrten, Flötenspielereien, Armdrücken und das Zähmen von Reittieren gesehen.

Hier könnt ihr euch den neuen Trailer von den Game Awards 2024 in voller Länge anschauen:

Sorgen um Release-Termin

Auf dem Subreddit r/CrimsonDesert könnte die Stimmung nach dem Trailer besser sein. In einem Thread diskutieren die Fans über das angekündigte Release-Fenster. Einige hätten sich ein spezifisches Datum gewünscht, andere glauben nicht, dass Pearl Abyss es noch 2025 schafft. Spieler befürchten auch, dass sich Crimson Desert die Bühne mit GTA 6 teilt, wenn es zu weiteren Verzögerungen kommen sollte.

Warum ist Crimson Desert so spannend? Das im August 2017 erstmals angedeutete und im November 2019 konkret vorgestellte Projekt von Pearl Abyss ist der MeinMMO-Redaktion schon früh positiv aufgefallen, und das nicht nur aufgrund der schicken Grafik und den dynamischen Kämpfen.

Pearl Abyss hat sich speziell mit Black Desert einen Namen gemacht, das aufgrund des wuchtigen Kampfgefühls und der wunderschönen Spielwelt viele Fans besitzt. Crimson Desert sollte ursprünglich ebenfalls ein MMORPG werden und auf vergleichbare Stärken setzen.

Im Laufe der Entwicklung erklärten die Entwickler aber, dass Crimson Desert doch kein MMORPG sein, sondern einen starken Fokus auf die Singleplayer-Kampagne in einer riesigen, offenen Welt legen wird, mit optionalen Multiplayer-Inhalten, ähnlich wie bei Red Dead Redemption 2 oder der GTA-Reihe.

Der Schauplatz und die Figuren erinnerten mit ihrer westlichen Aufmachung dabei an Game of Thrones. Die Hauptfigur ähnelte Jon Snow. Wer herausfinden möchte, ob dieser ambitionierte Mix Spaß macht, muss sich also – wenn es keine Verschiebung gibt – nur noch knapp ein Jahr gedulden. Mehr Infos findet ihr auf unserer Übersichtsseite zu Crimson Desert.