„Keine großartigen Spiele ohne großartige Leute“ – Wie ein Mann die Gaming-Industrie mit seinen Excel-Tabellen bewegt

Auch die Zuschauer Zuhause zeigten sich beeindruckt von Satvats Leistung und seiner Rede. In einem der Top-Kommentare auf YouTube heißt es: „Das ist eine unglaubliche Ergänzung als Auszeichnung. Ehrlich gesagt, sollte dieser Award neben dem GOTY-Preis ganz oben in der Show stehen. […]“

Dadurch würde eine überwältigende Menge an Erfahrung verloren gehen, so Satvat. Er versprach Spiele-Machern überall, dass sie „gesehen und wertgeschätzt“ werden und erklärte: „Man kann keine großartigen Spiele ohne großartige Leute machen.“

Das waren die Reaktionen: Als Satvat die Bühne betrat, um seinen Preis entgegenzunehmen, gab es Standing Ovations bei den Game Awards. In seiner Rede machte der „Game Changer“ auf die 34.000 Entlassungen in den letzten 2,5 Jahren aufmerksam.

Was genau macht Satvat? Satvat begann 2022 ursprünglich damit, automatisierte Tabellen mit verfügbaren Job-Angeboten zu erstellen, und sie über LinkedIn zu teilen. Daraus entstand im Lauf der Zeit eine stetig wachsende Sammlung an Ressourcen.

So half er über 3.000 Menschen, einen Job zu finden. Für sein Engagement wurde er in der Nacht auf den 13. Dezember 2024 bei den Game Awards geehrt.

Dafür kombinierte Satvat, der selbst erst spät in die Gaming-Industrie eingestiegen ist und aktuell für Tencent arbeitet, seine exzellenten Excel-Fähigkeiten mit seinem Wissen über das automatische Auslesen von Websites und seinen eigenen Einblicken in die Spiele-Industrie.

Um wen geht es? Die Gaming-Industrie hat in den vergangenen Jahren mit zahlreichen Kündigungen und Studio-Schließungen zu kämpfen gehabt. Allein Microsoft entließ 1.900 Menschen in ihrem Spiele-Sektor . In diesen unsicheren Zeiten hilft Amir Satvat Menschen, Arbeit im Gaming zu finden.

In Zeiten voller Entlassungen und Studio-Schließungen verhalf Amir Satvat mehr als 3.000 Menschen zu einem neuen Job in der Gaming-Industrie. Dafür wurde er bei den Game Awards 2024 ausgezeichnet.

