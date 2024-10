Der Chef von Microsoft wollte weniger Geld – Bekam eine Gehaltserhöhung, während 2.500 Mitarbeiter entlassen wurden

Woher kommt die „Gehaltserhöhung“? Den weitaus größeren Anteil an der Vergütung des CEOs machen Aktienzuteilungen aus, also Beteiligungen an Aktien des Unternehmens.

Wie aus den Dokumenten hervorgeht, ließ Nadella sich nur etwa die Hälfte der 10,7 Millionen Dollar auszahlen, auf die er Anspruch hätte – „nur“ 5,2 Millionen Dollar. Dass der CEO insgesamt jedoch ein dickes Plus macht, liegt an seinen Aktienzuteilungen.

Was hat es mit der Gehaltskürzung auf sich? Nadella hatte infolge mehrerer Cybersecurity-Pannen, die im Geschäftsjahr 2024 gemeldet wurden, um eine Kürzung seiner Barvergütung gebeten. Darunter fallen in der Regel das Grundgehalt, aber auch Überstundenzahlungen und Boni.

In einem am 24. Oktober 2024 bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereichtes Dokument gibt Microsoft Aufschluss über das Geschäftsjahr 2024, das vom Juli 2023 bis zum Juni 2024 lief.

