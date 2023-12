Fntastic, das Studio hinter dem einst meistgewünschten Spiel auf Steam, verkündet nur wenige Tage nach Release seine Schließung. MeinMMO verrät euch, wie es mit The Day Before weitergeht.

Um welches Spiel geht es? The Day Before sollte einst ein Survival-MMO werden, das mit beeindruckender Grafik und realistischen Zombies gefallen wollte. Das Projekt stieg zum meistgewünschten Spiel auf Steam auf, doch dann ging alles schief:

Im Mai 2022 wurde der Release überraschend verschoben

Nach der Veröffentlichung neuer Trailer begannen Spieler, an der Qualität zu zweifeln

Dann geriet The Day Before auch noch in einen Rechtsstreit um seinen Namen und verschwand zwischenzeitlich von Steam

Als der Release am 7. Dezember 2023 endlich bevorstand, war nicht mehr viel vom ursprünglichen Hype geblieben. Dennoch ging The Day Before sofort steil auf Twitch, nur, um auf Steam zerrissen zu werden. Jetzt ziehen die Entwickler Konsequenzen.

Für MeinMMO-Autorin Britta war The Day Before sogar die große Survival-Hoffnung 2023, ihre Erlebnisse hat sie in einem Anspielbericht festgehalten.

„Haben fünf Jahre lang Blut, Schweiß und Tränen in das Spiel gesteckt“

Was sagen die Entwickler jetzt? In einem Statement, das am 11. Dezember auf X erschien, gibt der Entwickler Fntastic nur wenige Tage nach Launch die Schließung bekannt. The Day Before sei „finanziell gescheitert“, nun würden die Mittel fehlen, um weiterzumachen, heißt es.

Die Einnahmen würden jetzt verwendet, um Schulden bei den Partnern des Studios zu begleichen.

Fntastic beharrt darauf, dass es sich nicht um einen Betrug gehandelt habe: Es sei ihr erstes großes Spiel gewesen, fünf Jahre lang habe man Blut, Schweiß und Tränen hineingesteckt. Man hätte sich einfach verrechnet, heißt es weiter.

Das vollständige Statement in englischer Sprache findet ihr hier:

Wie geht es jetzt weiter? Die Zukunft von The Day Before sowie Propnight, dem anderen Spiel des Studios, ist ungewiss. Fntastic kündigt lediglich an, die Server betriebsbereit zu halten. Es bleibt abzuwarten, wie lange sie dieses Versprechen aufrechterhalten können.

Wenn auch ihr zu den Spielern gehört, die große Hoffnungen in The Day Before gelegt hatten, und bitter enttäuscht wurden, findet ihr in unserer Survival-Liste vielleicht noch eine Alternative. Hat euch das Spiel trotz aller Kritik überzeugen können? Dann lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

