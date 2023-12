The Day Before: Kontroverses Survival-Spiel startete heute auf Steam, ist schon Nr. 2 auf Twitch

„The Day Before“ ist auf Steam gestartet. Auf Twitch wollten direkt hunderttausende sehen, was es denn nun damit auf sich hat.

Was ist bei The Day Before los? Am 7. Dezember um 19:00 Uhr war es so weit: Das Survival-MMORPG „The Day Before“ sollte starten. Noch im Early Access, aber immerhin: Der Download war ab dem angekündigten Zeitpunkt verfügbar.

Den starteten zahlreiche Interessierte und sahen sich mit einer Datenmenge von über 50 GB konfrontiert. Für einige heißt es also immer noch: Warten, bis der Download fertig ist.

Einige können aber schon spielen und zeigen jetzt auf Twitch die ersten Eindrücke von The Day Before. Und das wollen offenbar eine ganze Menge Leute sehen.

Einen Eindruck könnt ihr euch beispielsweise gerade live im GameStar-Stream zu The Day Before auf Twitch verschaffen.

So sieht es gerade bei „The Day Before“ auf Twitch aus: Derzeit (7. Dezember, 19:49 Uhr) schauen 456.924 Zuschauer Live-Streams zu „The Day Before“ an. Damit ist es nur noch hinter der Kategorie „Just Chatting“.

So steht The Day Before auf Twitch da (7. Dezember, 19:49 Uhr)

Vorbeigezogen ist „The Day Before“ damit aber vorerst an Fortnite, das gerade mit seinem Lego-Update selbst ziemlich viele Leute anzieht, sowie League of Legends und Counter Strike 2.

Doch während es bei einigen schon Spielszenen zu sehen gibt, stecken andere gerade im Charakter Creator fest, da die Server offenbar voll sind, oder sind schlicht noch dabei, das Spiel herunterzuladen. Dennoch erweckt es auf Twitch schon sehr großes Interesse.

Was ist die Geschichte von The Day Before?

The Day Before war zwar mal das „meisterwartete Spiel auf Steam“, sah sich aber von einer chaotischen Entwicklungsphase geprägt und sollte eigentlich schon im November 2023 erscheinen. Vorher sollte eine Beta kommen, wurde dann aber abgesagt. Zudem verschwand es für einige Monate einfach von Steam, da es Unklarheiten bei den Namensrechten des Spiels gab. Das säte Zweifel bei den eigentlich interessierten Spielern.

Was ist das für ein Spiel? Grundsätzlich handelt es sich um ein Survival-Game in der Postapokalypse, nachdem eine Pandemie grassierte. Man ist in „New Fortune City“ unterwegs und muss sich um das eigene Überleben kümmern – wobei einem feindliche Gruppen an den Kragen wollen.

Dabei sucht man sich immer bessere Ausrüstung und Waffen, um sich gegen die anderen Spieler sowie gegen Infizierte zur Wehr zu setzen.

Wo erscheint The Day Before? Das Spiel erscheint derzeit nur für den PC und ist vorerst nur im Early Access. Auf PS5 und Xbox Series X soll es zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar werden.

Eine Übersicht zu „The Day Before“ findet ihr hier.