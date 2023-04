Steam: Spieler glauben, heiß erwartetes Zombie-Spiel sei Betrug – Entwickler kündigen nun Beta an, um sie zu überzeugen

Die Entwickler von dem Survival-Spiel The Day Before kündigen eine Beta, damit ihr das kontroverse Spiel schon vor dem Release testen könnt.

Was ist das für ein Spiel? The Day Before ist ein Survival-Spiel, in dem ihr während einer Zombie-Apokalypse ums Überleben kämpft. Ein Gameplay-Video zeigte schon frühzeitig Shooter-Elemente, das Video löste damals einen Hype auf das Spiel aus.

Außerdem soll laut den Entwicklern PvP ein wichtiger Bestandteil des Spiels sein.

Warum glauben einige, The Day Before sei Betrug? Einige Spieler glauben nicht, dass das Spiel “The Day Before” tatsächlich existiert. Eine Reihe von Entwicklungen fürhte zu dieser Annahme.

So wurde das Survival-Spiel einige Male verschoben, nachdem es ursprünglich schon im Juni 2022 erscheinen sollte. Es verschwand sogar von Steam.

Zuletzt wechselte das Release-Datum vom 01. März auf den 10. November 2023, weil das Spiel mit den Vorwürfen einer Urheberrechtsverletzung kämpft. Demnach besitzt Fntastic, das Entwicklerstudio hinter The Day Before, gar nicht die Namensrechte, die bei einer Kalender-App liegen.

Auch der jüngste Gameplay-Trailer konnte die Vorwürfe nicht beruhigen. Die gezeigten Szenen enttäuschten, sahen deutlich uninteressanter aus als der erste Trailer. Spieler bezeichneten The Day Before daraufhin als „Walking-Simulator“.

Hier seht ihr den ersten Gameplay-Trailer, der zu The Day Before gezeigt wurde:

The Day Before: 13 Minuten langes Gameplay im Zombie-MMO

Entwickler kündigen Beta an, um Zweifel zu bereinigen

Was sagen die Entwickler jetzt? Auf dem offiziellen Discord-Server des Spiels haben die Entwickler sich nun zu dem Release des Spiels geäußert. In einem Post vom 18. April heißt es, der Titel werde ohne weitere Verschiebungen am 10. November veröffentlicht werden.

Außerdem soll es einen Beta-Test geben, um Spielern die Möglichkeit zu geben, das Spiel schon vor dem Release zu testen. Weitere Informationen zu dem Beta-Test sollen allerdings zu einem späteren Zeitpunkt folgen (via Discord).

„Je näher der Veröffentlichungstermin rückt, desto eher werden wir einen Betatest für das Spiel durchführen. Dadurch haben die Spieler die Möglichkeit, das Spiel vor der Veröffentlichung auszuprobieren und uns wertvolles Feedback zu geben, das wir zur Verbesserung des Endprodukts nutzen können.“ – Fntastic via Discord

Ob es wirklich einen Beta-Test geben wird und ob dieser die aktuellen Zweifel der Spieler besänftigen kann, wird sich zeigen.

Andere Survival-Spiele wie „Coreborn: Nations of the Ultracore“ hinterließen mit Testphasen, an denen Spieler teilnehmen konnten, einen positiven Eindruck – auch bei der MeinMMO-Redaktion:

