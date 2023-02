The Day Before: Das spannendste neue Zombie-Spiel auf Steam findet immer neue Wege, sich zu blamieren

Vor wenigen Monaten war „The Day Before“ eines der am heißesten erwarteten, neuen Spiele auf Steam, aber der Lack blättert jetzt rasch ab. Nach Verschiebungen beim Release und einem enttäuschenden Trailer gibt es erneut Schwierigkeiten beim „The Division, aber mit Zombies“-Spiel. The Day Before von Steam verschwunden, nun gehen YouTube-Videos vom Netz. Das Team deutet auf Twitter an, böse Mächte würden das Team erpressen. Viel Verständnis kriegen sie dafür aber nicht.

Was ist die Situation bei The Day Before?

Das Spiel schien mit einem ersten Trailer 2021, einen Traum zu erfüllen: „Ein Top-Survival-MMO, das aus dem Nichts kommt“ – so eine Art „The Division, aber mit Zombies“.

Das Spiel wurde dank des starken Trailers zu einem der am meisten erwarteten Spiele auf Steam überhaupt.

Aber in den letzten Wochen mehren sich seltsame Geschichten um das Spiel, die viele Spieler, die einst begeistert waren, daran zweifeln lassen, ob alles mit rechten Dingen zugeht. So hat das Team nicht mal die Rechte am Namen „The Day Before“, versprach aber, das Problem zu klären.

Das Spiel ist mittlerweile von Steam verschwunden, auch ein neues Videouf YouTube verschwand von der Plattform. Der Versuch, diese Vorgänge auf Twitter zu klären, schlägt fehl.

Team erklärt, warum Steam und YouTube Inhalte löschen

Das ist jetzt die neuste Entwicklung: In einem Tweet vom 12. Februar sagt das Team, es seien nun Inhalte von „The Day Before“ von Steam und auch von YouTube verschwunden.

Als Erklärung veröffentlicht das Team „3 Fakten“:

Die Besitzer der Rechte an „The Day Before“ sei eine Kalender-App, die nichts mit dem Spiel zu tun habe.

Nachdem man das Spiel 2021 vorgestellt habe, wollte diese Person den Titel übernehmen und hat vor dem Team von „The Day Before“ Rechte an dem Titel angemeldet.

Jetzt heißt es, der Besitzer des Trademarks habe angeboten, das Team zu kontaktieren, um „etwas zu diskutieren“ – Hier scheint man zu unterstellen, der „Besitzer“ habe den Titel sozusagen in Geiselhaft genommen und werde ihn herausgeben, wenn er dafür bezahlt wird.

Das Statement endet mit „Wir werden kämpfen. In der Wahrheit liegt Kraft.“

Beliebte Kalender-App erinnert Nutzer “einen Tag vorher” an wichtiges Datum

Wer hält denn da die Rechte? Wie PC Gamer weiß, ist das offenbar eine Kalender-App aus Südkorea, „TheDayBefore (D-Day Countdown)“ von TheDayBefore Inc., die hier den Machern von „The Day Before“ in die Suppe spuckt.

Es ist eine App mit mehr als 10 Millionen Downloads, die dafür sorgen soll, dass Nutzer der App „am Tag vor“ dem wichtigen Datum daran erinnert werden, dass es bald so weit ist.

Die App hat im Google Store über 96.000 Reviews und mit 4.6 eine starke Bewertung (via playgoogle).

Das beliebteste Review der App ist bereits aus dem November 2020 – liegt also noch vor der Vorstellung des namensgleichen Spiels „The Day Before“.

“Ihr Jungs habt keine Ahnung, was ihr da macht”.

Warum blamiert sich das Team damit? Es wirkt dilettantisch. Man ist mit einem Titel an die Öffentlichkeit gegangen, ohne sich die Rechte an dem Namen zu sichern. „The Day Before“ (der Tag vorher) ist nun mal eine so allgemeine Wendung, dass durchaus ein anderer darauf gekommen sein kann, das als Titel für etwas zu nehmen.

Nun unterstellen die Entwickler, jemand habe das Versäumnis des Teams, den Titel anzumelden, ausgenutzt und statt das eigene Versäumnis irgendwie zu klären, hängt man es mit dem Twitter-Post jetzt noch höher.

Das Team versucht mit Statements sich als „Underdog, an den niemanden glaubt“ darzustellen, dabei scheint man es schlicht mit dem Namen vermasselt zu haben und übernimmt jetzt keine Verantwortung für den Fehler, sondern sucht sie bei jemandem, der seine Rechte am Namen schützen lässt.

In den Kommentaren auf Twitter heißt es:

„Ihr Jungs habt einfach keine Ahnung, was ihr macht.“

„Ich leide nicht mit einer Firma mit, die es nicht gebacken bekommt, ihr Spiel zu schützen, bevor es auf Steam explodiert“

„Ja, wenn ihr euch den Namen nicht schützen lasst und es ein anderer tut, dann werden eure Sachen vom Netz genommen, sobald ihr irgendwas mit dem Namen veröffentlicht – entweder klärt ihr den Streit (nicht einfach, wenn man es vergessen hat) oder ihr ändert einfach den Namen?“

Bei PC Gamer rät man den Entwicklern dringend, sich endlich ein PR-Team zu besorgen, statt mit Tweets ungefiltert an die Öffentlichkeit zu gehen.

Von den potenziellen Spielern auf Twitter scheint die “Underdog”/”Opfer”-Rolle jedenfalls nicht angenommen zu werden. Hier ist man ungeduldig, zumal das Team mit der 2. Verschiebung des Release-Datums auf Ende 2023 schon viel Kredit verspielt hat.

Der letzte Trailer war dann auch nicht so toll:

