Steam: The Day Before schließt heute und verliert seinen einzigen Spieler – Aber die Entwickler starten wohl das nächste Projekt

The Day Before gilt für einige als der Flop des Jahres 2023. Im Dezember kündigten die Entwickler an, dass die Server heute schließen werden. Nun wurde bekannt, dass die Entwickler bereits an einem neuen Spiel arbeiten.

Wieso schließen heute die Server? Die Server schließen heute infolge des großen Flops des Spiels. Die Entwickler äußerten sich im Dezember in einem Statement auf X (ehemals Twitter) und nannten das Spiel „finanziell gescheitert“.

The Day Before sollte ein Survival-MMO werden, mit realistischen Zombies und beeindruckender Grafik. Das Spiel schaffte es bei Steam auf immer mehr Wunschlisten, doch dann ging alles schief:

Der Release wurde im Mai 2022 überraschend verschoben

Nach der Veröffentlichung neuer Trailer begannen Spieler, an der Qualität zu zweifeln

Wegen eines Rechtsstreits um den Namen, verschwand The Day Before zeitweise von Steam

Am 7. Dezember 2023 stand dann der Release endlich bevor, doch es war nicht mehr viel vom ursprünglichen Hype geblieben. Dennoch ging The Day Before sofort steil auf Twitch, nur, um auf Steam zerrissen zu werden.

Warum The Day Before so viele Menschen zum Kauf brachte, könnte an ihren Trailern liegen. Den finalen Trailer zum Spiel könnt ihr hier nochmal ansehen.

The Day Before schließt, doch es ist egal

Ärgert sich jemand über die Schließung? Eigentlich sollte das den meisten Spielern egal sein, das Spiel hatte zuletzt nur noch einen treuen Spieler, der das Spiel spielte.

Auf SteamDB wird ersichtlich, dass sich seit Wochen nur noch ein Spieler täglich in das Spiel einloggt. Wer das ist und warum er das Spiel weiter spielt ist nicht bekannt, doch er dürfte wohl der Einzige sein, den die Server Schließung überhaupt noch betrifft. Seit Heiligabend haben sich nicht mehr als zwei Spieler zeitgleich im Spiel aufgehalten.

Kann man das Spiel nach der Schließung noch spielen? Nein, das geht eigentlich nicht mehr. Jedoch haben zwei Modder angekündigt, dass sie das Spiel für die Nachwelt erhalten wollen. Als einer der größten Aufreger-Releases hat das Spiel wohl so etwas wie einen historischen Wert für die Nachwelt. Unsere Kollegen von GameStar haben ausführlicher darüber berichtet, wie weit die Modder bereits sind.

Die Entwickler sind wohl bereits am nächsten Spiel dran

Was ist mit den Entwicklern? Laut CD-ACTION arbeiten die Entwickler bereits an einem neuen Spiel. Obwohl das Entwickler-Studio von FNTASTIC geschlossen wurde, sollen die Köpfe dahinter bereits mehrere Monate vor der Schließung Pläne für ihr neues Projekt geschmiedet haben.

Die entlassenen Entwickler des Studios sollen wohl Angebote für die Arbeit am neuen Mobile-Game erhalten haben, berichtet CD-ACTION mit Berufung auf einen Gesprächspartner, der wohl bei FNTASTIC arbeitete.

Was soll das für ein Spiel werden? Das Spiel wird von den Entwicklern wohl möglichst geheim gehalten. Bis jetzt konnte, man laut CD-ACTION nur herausfinden, dass es sich um ein Mobile-Game handelt. Laut der Quelle wollen die Entwickler das Spiel geheim halten, um nach der weltweiten Blamage dennoch erfolgreich zu sein.

Habt ihr damals The Day Before gespielt oder seid ihr vielleicht der letzte Mensch, der sich noch einloggt? Viele Spieler fühlten sich vom Spiel betrogen. Steam gab allen das Geld dafür zurück und The Day Before ist nicht mehr erhältlich. Ob das schon als Betrug zählt, haben wir in unserem Artikel aufgearbeitet: The Day Before: „Betrug des Jahres“ auf Steam? – Das sagt ein Anwalt