The Day Before ist das meistgewünschte Multiplayer-Spiel auf Steam – Doch der neue 4K-Trailer lässt Spieler zweifeln

Das Survival-Spiel The Day Before hat einen neuen Trailer gezeigt, doch der lässt Spieler an der grafischen Qualität des heiß erwarteten Titels zweifeln.

Um welches Spiel gehts? The Day Before ist ein am ersten März 2023 auf Steam erscheinendes Survival-Game, das auf euch während einer Zombie-Apokalypse ums Überleben kämpfen lässt.

Ein wichtiger Bestandteil von The Day Before ist außerdem PvP. Neben dem Überlebenskampf gegen Zombies werden auch Gefechte gegen andere Spieler eine tragende Rolle spielen.

The Day Before ist auf Steam das meistgewünschte Multiplayer-Spiel. Kein anderer Multiplayer-Titel schaffte es öfters in die Wunschlisten der Spieler. Insgesamt liegt das Survival-Spiel auf Platz 2, nur das Harry-Potter-Spiel Hogwarts Legacy, das allerdings nur einen Einzelspieler bietet, wird heißer erwartet.

The Day Before ist auch ein Teil von unserer Liste mit 5 extrem ambitionierten Multiplayer-Spielen, die 2023 erscheinen sollen.

Was ist das für ein Trailer? Der neue Trailer von The Day Before zeigt wurde in Kooperation mit dem Grafikkartenhersteller Nvidia veröffentlicht und zeigt, wie das Gameplay in 4k-Auflösung mit angeschaltetem Raytracing aussieht.

Insgesamt geht der Trailer knapp eine Minute und zeigt neben einigen Bildern der Map auch Gefechte gegen Zombies.

„Ihr erster Trailer sah aus wie TLOU2, aber jetzt sieht es aus wie State of Decay 2“

Warum zweifeln die Spieler an dem Spiel? In den Kommentaren auf YouTube gehen die Meinungen zu dem in zwei nahezu gegensätzliche Richtungen:

Die einen finden, das Spiel und dessen Grafik sieht toll aus.

Die anderen sagen, der Titel sah in alten Trailern schon mal besser aus und vermuten, dass The Day Before einen grafischen Downgrade erhalten habe.

Besonders die Fraktion, die einen Downgrade vermutet, ist in dem Kommentarbereich stark vertreten. Ein User schreibt, ihm sei schon bei den ersten Trailern klar gewesen, dass das nicht die letztendliche Grafik sein könne und das fertige Spiel im Endeffekt schlechter aussehen werde.

Generell ist vielen aufgefallen, dass die Grafik im Vergleich zu vorherigen Trailern stark nachgelassen hat.

CheesyX2: „Jetzt, wo das Spiel der Veröffentlichung näher kommt, sieht es plötzlich viel, viel schlechter aus als die alten ‘Gameplay-Reveal-Trailer’, die wir vor ein oder zwei Jahren gesehen haben, was für eine Überraschung…“ dante2804: „Wahrscheinlich fürchten sie rechtliche Probleme in der Zukunft. Jeder wusste, dass das Spiel bei der Veröffentlichung nicht so aussehen würde, und die Leute, die enttäuscht sind, hätten es besser wissen müssen.“



arvinjay336: „Ihr erster Trailer sah aus wie TLOU2, aber jetzt sieht es [das Spiel The Day Before] aus wie State of Decay 2.“

Außerdem wird die Meldung von Mai 2022 scharf kritisiert, in der die Entwickler sagten, der Release von The Day Before sei verschoben worden, weil man es direkt in der Unreal Engine 5 (UE5) veröffentlichen wolle.

Die Kommentatoren auf YouTube finden jedoch nicht, dass das gezeigte Gameplay nach der neuen Engine aussieht. Der Nutzer peyotechild sagt dazu: „Als sie sagten, dass sie es in UE5 neu machen, habe ich eine bessere Grafik als die der PS4 erwartet.“

Falls ihr euch selbst eine Meinung darüber bilden wollt, ob in dem neuen Trailer ein grafisches Downgrade ersichtlich ist, könnt ihr auf MeinMMO ein 13 Minuten langes Gameplay des Zombie MMOs The Day Before sehen.