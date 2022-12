5 extrem ambitionierte Multiplayer-Spiele, die 2023 erscheinen sollen

2022 ist fast rum und MeinMMO schielt schon auf 2023 mit seinen großen Releases für Multiplayer-Fans. Fünf der bisher größten angekündigten Spiele zeigen wir euch hier in der Liste.

Was ist das für eine Liste? Wir stellen euch fünf ambitionierte Multiplayer-Titel vor, die ihren Release für 2023 planen. Die Liste beinhaltet Spiele, die mit einem großen Aufwand entwickelt werden und Multiplayer-Modi bieten.

Wir achten dabei nicht auf ein spezielles Genre und die Liste stellt auch kein Ranking dar. Es handelt sich um kurze Spielvorstellungen, die zu den größten Releases 2023 gehören könnten. Ihr findet hier:

Wir stellen euch die Titel kurz vor, zeigen, was zum Multiplayer bekannt ist und für wann der Release geplant ist. Viel Spaß beim Entdecken!

The Day Before – Eine Gaming-Wundertüte

Was ist das für ein Spiel? The Day Before erinnert sehr stark an den Loot-Shooter „The Division“ und bietet ähnliche Mechaniken. Allerdings soll das neue Spiel mehr Survival-Anteile bieten und spielt in einer Welt voller Zombies.

Die Grafik der ersten Trailer sieht hervorragend aus, immerhin läuft es in der Unreal Engine 5. Es verspricht eine große, realistische Open World mit komplexen Crafting-Mechaniken. Schon seit vielen Monaten gehört es zu den meistgewünschten Spielen auf Steam.

Allerdings gibt es viel Skepsis rund um The Day Before. Das Projekt sieht sehr ambitioniert aus und es gibt viele Spieler und Experten, die Vorbehalte haben, dass das eher kleine, unbekannte Entwicklerstudio „Fntastic“ ein so großes und hochwertiges Spiel abliefern kann und alle Versprechen einhält.

Wann ist der geplante Release? Aktuell liegt der Release-Termin auf dem 01. März 2023. Es kommt auf Steam und die Current-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series. Es war eines der großen Spiele, die 2022 verschoben wurden.

Wie sieht der Multiplayer aus? The Day Before soll umfassende Koop-Inhalte bieten und es lässt sich wahrscheinlich alles gemeinsam mit Freunden erleben. Dazu könnt ihr auch auf feindliche Spieler treffen.

Hier findet ihr einen Trailer zu The Day Before:

Throne and Liberty – Großes MMORPG für PC und Konsolen

Was ist das für ein Spiel? Die Vergangenheit von Throne and Liberty ist wechselhaft. Bereits 2015 gab es erste Playtests, damals noch unter dem Namen Lineage Eternal und mit Mobile-Plänen. Mittlerweile konzentriert man sich jedoch voll auf den PC und sogar die neusten Konsolen PS5 und Xbox Series.

Viele Details gibt es noch nicht. Es setzt auf ein Action-Kampfsystem, die ersten Szenen dazu erinnern an das System von Elder Scrolls Online. Zudem sind folgende Features bekannt:

Große, offene Spielwelt

Story-Abenteuer stehen im Fokus

3rd-Person-Perspektive

Viele mobile Fortbewegungsmittel (Kletterhaken, Flugtiere etc.)

Umwelt-Einflüsse auf die Welt – Tageszyklus / Wetter

Riesige Weltbosse

Belagerungen spielen eine wichtige Rolle

PvP gibt es, ist jedoch kein Zwang

Besonders auf den Konsolen könnte Throne and Liberty eine Nische bedienen – die Auswahl an hochwertigen MMORPGs ist auf den Konsolen nach wie vor limitiert.

Wann ist der geplante Release? Unser MMORPG-Experte Alexander Leitsch sieht eine Chance von 75 %, dass Throne and Liberty 2023 erscheint. Wann genau ist allerdings noch unklar, eine Verschiebung ist ebenfalls möglich. Erste Release-Pläne gab es bereits 2021.

Wie sieht der Multiplayer aus? Das MMORPG wird umfassende Koop-Inhalte bieten, wie üblich für das Genre.

Erst kürzlich gab es zudem neue Infos zum PvP – so sind die meisten Zonen im Spiel sicher, doch es gibt auch klare PvP-Zonen. Zudem können sich Gilden zusammenschließen und in gesonderten Modi besondere Vorteile und Ressourcen erspielen.

Hier findet ihr einen Trailer zu Throne and Liberty:

ARK 2 – Das große Upgrade?

Was ist das für ein Spiel? ARK 2 ist die Fortsetzung des Survival-Phänomens ARK: Survival Evolved. Es sind noch nicht alle Details bekannt, doch es handelt sich dabei wohl um eine Modernisierung des ersten Teils.

ARK 1 ist riesig, bietet massig Content und wenn sich der Nachfolger daran orientiert, ist es ein sehr ambitioniertes Projekt.

Ihr erwacht nackt an einem Strand, sucht Nahrung, baut einen Unterschlupf und werdet regelmäßig von Dinosauriern vernascht. Dann baut ihr bessere Waffen, mixt Betäubungstinkturen und schnappt euch selbst einige Saurier, die zum Kämpfen oder zur Ressourcen-Beschaffung eingesetzt werden.

ARK 1 setzt dabei auf große, öffentliche oder private Server mit PvE- oder PvP-Ausrichtung. Was bisher zu ARK 2 bekannt ist, erfahrt ihr in unserem Info-Artikel zum Spiel.

Wann ist der geplante Release? Im Juni 2022 bestätigte Entwickler Wildcard einen Release im Jahre 2023, aber keinen genauen Termin. Allerdings kommt es nach aktuellem Stand nur für PC und Xbox Series, aber nicht für die PS5.

Wie sieht der Multiplayer aus? Orientiert sich das Spiel am Vorgänger, könnt ihr das komplette ARK 2 auf einem Server eurer Wahl gemeinsam erleben – mit oder ohne PvP.

Hier findet ihr einen Trailer zu ARK 2:

Diablo 4 – Das größte Spiel des Jahres?

Was ist das für ein Spiel? Die Diablo-Reihe hat das beliebte „Looten & Leveln“ salonfähig gemacht. Der erste Teil erschien 1996, das „aktuelle“ Diablo 3 kam bereits vor 10 Jahren, wird aber immer noch unterstützt. 2023 kommt nun endlich die Fortsetzung und wohl eines der größten Spiele des Jahres.

Diablo 4 ist ein Action-RPG, das auf eine isometrische Perspektive setzt – eine schräge Top-Down-Ansicht. Es gibt zum Release 5 wählbare Klassen, die alle sehr unterschiedliche Spielweisen bieten, etwa einen Totenbeschwörer mit Skellet-Minions oder einen Barbaren, der auf rohe Gewalt setzt.

Ihr nutzt eure Fähigkeiten, um endlose Horden an Dämonen zu vernichten und stetig eure Ausrüstung zu verbessern. In unserem großen Info-Hub gibts mehr Detail zu Diablo 4.

Wann ist der geplante Release? Die Veröffentlichung ist für den 06. Juni 2023 geplant. Es kommt auf PC, PS5 und Xbox Series.

Wie sieht der Multiplayer aus? Die Reihe geht mit Diablo 4 einen weiteren Schritt Richtung MMO und ihr werdet auch fremde Spieler entdecken, die über eure Map laufen. Alle Inhalte werden voraussichtlich auch im Koop spielbar sein und PvP ist ebenfalls möglich, aber eher kein Fokus.

Hier findet ihr einen Trailer zu Diablo 4:

Wild Hearts – EA wildert bei Monster Hunter

Was ist das für ein Spiel? Publisher EA hat 2022 ziemlich überraschend eine komplett neue Marke angekündigt. Mit Wild Hearts kommt ein Action-Spiel, das stark an Monster Hunter erinnert, aber eigene Ideen mitbringt. Die Optik orientiert sich dabei stark am feudalen Japan.

Ihr sucht, jagt und verwertet Monster in der Welt von Wild Hearts, um Gold und Materialien für bessere Ausrüstung zu sammeln. Nebenbei baut ihr noch eure Basis aus für weitere Boni.

Bei den Kämpfen stehen euch sogenannte „Karakuri“ zur Verfügung – kleine Bauwerke, die ihr schnell erstellen und zu eurem Vorteil nutzen könnt. Sie sorgen für viel Mobilität und Action bei den Gefechten. Hier findet ihr einen kleinen Anspielbericht.

Wann ist der geplante Release? Wild Hearts erscheint am 17. Februar für den PC (Steam, Epic) sowie für die Konsolen PS5 und Xbox Series.

Wie sieht der Multiplayer aus? Wild Hearts wird zum großteil im Koop spielbar sein und bietet sogar Crossplay für alle Plattformen.

Hier findet ihr einen Trailer zu Wild Hearts:

Wie sehen eure Erwartungen für 2023 aus? Welche Games stehen bei euch ganz oben auf der Liste? Welches Spiel würdet ihr noch auf diese Liste hier schreiben? Lasst einen Kommentar zum Thema da.

