Throne and Liberty gilt als große MMORPG-Hoffnung 2023 – Verrät neue Details zu Klassensystem, PvP und Spielwelt

Das für 2023 geplante MMORPG Throne and Liberty hat in einem Video neue Details zum Klassensystem, dem PvP und der Spielwelt verraten.

Was ist Throne and Liberty? Throne and Liberty gilt als das größte MMORPG, das 2023 erscheinen soll sowie als große Hoffnung des Genres. Entwickelt wird es von dem koreanischen Studio NCSoft, die ebenfalls Aion, Blade & Soul und Lineage produziert haben.

Der Release sollte ursprünglich bereits 2022 sein, allerdings kam es zu Problemen mit einem westlichen Partner für das Spiel, weshalb es auf 2023 verschoben wurde. Der Release ist für PC und Konsole geplant.

Woher stammen die neuen Infos? In einem 10-minütigen Video haben die Entwickler von Throne and Liberty über das MMORPG gesprochen. Dabei sind sie speziell auf Klassensystem, PvP und Spielwelt eingegangen.

Das Video wurde auf YouTube veröffentlicht, ist jedoch nur in koreanischer Sprache mit deutschem Untertitel verfügbar. Wir binden euch hier einen 3 Minuten langen Zusammenschnitt des Videos ein, in dem auch einige Spielszenen gezeigt werden.

Kombinierbare Waffentypen und freie Klassen

Was sagen die Entwickler über das Klassensystem? Throne and Liberty setzt auf actionreiche Kämpfe und verzichtet auf feste Klassen. Stattdessen rüstet ihr zwei Waffen aus, die eure Rolle vorgeben und euren Spielstil bestimmen – das war bereits bekannt.

Jetzt gab Design Director Lee Moon Sub weitere Details zu den Kombinationsmöglichkeiten der Waffen bekannt:

Statt sich auf eine vom Spiel vorgegebene Klasse zu beschränken, können Spieler ihre Waffen an die Situation anpassen. Zwei verschiedene Waffentypen können kombiniert werden, und der Wechsel zwischen ihnen ermöglicht es, die Stärke zu maximieren.



Das ermöglicht Strategien, um mögliche Schwächen auszugleichen. Wenn Spieler in der Klemme stecken, bietet jeder Waffentyp Verteidigungsaktionen, die im richtigen Moment schützen können.

Außerdem sagte Lee Moon Sub, die Entwickler seien sehr stolz auf das freie Klassensystem von Throne and Liberty, da die Spieler durch das Verbinden von Fähigkeiten der einzelnen Waffen die Freude am Kombinieren und Konfigurieren erleben.

MMORPG gilt als große Hoffnung für 2023, sagt jetzt: Wir bringen viel PvE und Story

Spieler entscheiden, ob sie PvP spielen wollen

Was sagen die Entwickler über das PvP? Laut Design Director Lee Moon Sub steht es den Spielern in Throne and Liberty frei zu wählen, ob sie an PvP-Kämpfen teilnehmen wollen oder nicht.

So soll stets erkennbar sein, egal wo ihr euch auf der Karte befindet, welche PvP-Events und Wettbewerbe geplant sind. Das soll einerseits strategisches Spielen erlauben sowie vermeiden, dass Spieler unerwartet in PvP-Situationen geraten.

Die Wettkämpfe in Throne and Liberty sollen zudem auf den Hintergrundgeschichten der einzelnen Regionen innerhalb des MMORPGs basieren und regional stattfinden. Dabei treten Spieler ca. 20 Minuten lang gegeneinander an und verfolgen das Ziel, in einer Rangliste aufzusteigen.

Obendrein soll es Gildenkriege geben, in dessen Kämpfen die Spieler um den Erwerb sogenannter „Steine des Besitztums“ kämpfen. Diese Kämpfe sollen Vorbereitung und Strategie erfordern, wodurch beispielsweise der Bau einer Verteidigungszone sinnvoll sein kann. Die Gilde, die einen der begehrten Steine erhält, profitiert von erweiterten Fähigkeiten sowie der Beschaffung von notwendigen Rohstoffen.

Spielwelt bietet Umwelteinflüsse und grenzenlose Freiheit

Was sagen die Entwickler über die Spielwelt? Die Spielwelt des MMORPGs wird verschiedene Wetter- und Umwelteinflüsse mit visuellen Effekten bieten. Diese sollen wie organische Wesen zusammen mit den Spielern agieren, eine lebendige Welt erschaffen und den Spielern eine Vielzahl an Möglichkeiten bieten.

So kann sich ein Ökosystem verändern oder ein Terrain je nach Begebenheit anders anfühlen. Dabei gibt es vorhersehbare Ereignisse wie einen Tag- und Nachtzyklus, der euch das Planen ermöglicht, und unvorhersehbare Einflüsse wie wechselhaftes Wetter, an das ihr euch als Spieler anpassen müsst.

Außerdem sprechen die Entwickler von Throne and Liberty bezüglich der Spielwelt von grenzenloser Freiheit, die sich auch in dem Wort “Liberty” im Spieltitel widerspiegelt. So heißt es in dem Video: “Liberty steht für die Freiheit, sich in der Spielwelt in Abenteuer zu stürzen.”

Ebenso sei diese Freiheit eine der Säulen von der Welt des MMORPGs und solle dabei helfen, dass Menschen Verbindungen knüpfen.

Schließlich bilde der Austausch mit anderen, das Erschaffen von Gemeinschaften, und das Entdecken unseres Selbst die Essenz eines MMO, heißt es seitens NCSoft. Die Spieler sollen Erinnerungen und Erfahrungen miteinander teilen.

