MMORPG gilt als große Hoffnung für 2023, sagt jetzt: Wir bringen viel PvE und Story

Das MMORPG Throne and Liberty (PC, PS5, Xbox) zeigte 2022 erstmals richtiges Gameplay, aber mit einem Fokus auf PvP. In einer Fragerunde zum aktuellen Quartalsbericht ging es auch darum, was TL im Westen erfolgreich machen soll. Die Antwort: High-Quality-PvE, Story-Inhalte und actionreichen Kämpfe.

Was ist das für ein Spiel? Throne and Liberty ist das größte MMORPG, das 2023 erscheinen soll. Entwickelt wird es von NCSoft, die schon Aion, Blade & Soul und Lineage produziert haben. Gerade der erste Gameplay-Trailer sah richtig stark aus, mit riesigen Bosskämpfen, actionreichen Schlachten und coolen Fortbewegungsarten wie Klettern, Fliegen und Schwimmen.

Doch der Trailer machte auch einigen Spielern sorgen. Denn gezeigt wurden vor allem PvP-Kämpfe um Burgen. Die sollen im Endgame auch eine zentrale Rolle spielen. Doch gerade westliche Spieler mögen vor allem PvE-Inhalte.

Die Entwickler geben jedoch Entwarnung. Ihr zentrales Konzept für ein erfolgreiches MMORPG im Westen beruhe auch auf Story- und PvE-Inhalten.

Hier könnt ihr euch den Gameplay-Trailer nochmal anschauen:

PvE und Story sind wichtig für Konsolen-Spieler

Was genau wurde in dem QnA verraten? Die erste Frage überhaupt bezog sich auf den Release von Throne and Liberty. Der soll 2023 gleichzeitig für PC und Konsolen und das weltweit stattfinden. Die Konsolen-Version soll derzeit im Studio getestet und sich in einer Optimierungs-Phase befinden.

Weiter wurde gefragt, wie NCSoft es schaffen möchte, ein Konsolen-MMORPG in den Mainstream in Nordamerika zu bringen. Dort seien Konsolen-MMORPGs nicht der große Renner. Die Antwort:

Wir haben eine Menge erzählerischer Inhalte eingebaut, um die Immersion zu erhöhen. Das ist etwas ganz anderes als die MMORPGs, die wir in der Vergangenheit bedient haben. Ich glaube nicht, dass das MMORPG-Genre selbst das Problem in Nordamerika ist. Wenn hochwertiges PvE, Action und erzählerische Inhalte hinzukommen, können MMORPGs sogar noch weiter wachsen. In der nächsten Ankündigung werden wir uns darauf vorbereiten, dass diese Unterschiede voll zum Tragen kommen.

Weiter erklärte NCSoft, dass in den Videos bisher zu viel Wert auf PvP gelegt wurde und das zu einem falschen Bild vom Spiel führte. In Zukunft sollen mehr PvE-Videos veröffentlicht werden.

Gab es etwas Neues zum Bezahlmodell? Nicht konkret. Es hieß lediglich, dass sich die IPs Throne and Liberty und Lineage unterscheiden sollen, damit sie sich nicht gegenseitig kannibalisieren.

Lineage setzte lange auf ein Abo-Modell, stellte 2019 jedoch auf Free2Play um. Die neusten Teile der Reihe, die wie Lineage 2M vor allem für Mobile-Geräte erscheinen, sind ebenfalls Free2Play und legen einen großen Fokus auf den Shop.

Das deutet darauf hin, dass Throne and Liberty möglicherweise Buy2Play werden könnte, um sich genau davon abzuheben. Bestätigt ist das aber nicht.

Throne and Liberty setzt auf offene Welt, verzichtet auf Klassen

Was wissen wir alles über TL? TL wurde ursprünglich als Lineage 3 oder Lineage Eternal angekündigt. Allerdings wurde es 2017 von Grund auf überarbeitet, um ein „echtes Next-Gen-MMORPG“ zu werden.

Es gibt keine Klassen. Stattdessen rüstet ihr zwei Waffen aus, die euren Spielstil bestimmen.

Das Kampfsystem wird actionreich und soll grob an Blade & Soul erinnern.

Es soll keine klassische Holy Trinity geben.

Die Spielwelt soll komplett offen sein.

Ihr spielt euren Charakter in der Third-Person-Ansicht, wie in den meisten gängigen MMORPGs. Anfangs war die Iso-Perspektive wie in Lost Ark geplant.

Die Umwelt soll eine wichtige Rolle spielen. Viel hängt von Tag, Nacht oder dem Wetter ab. Wind soll Bogenschützen beim Schießen beeinflussen, Regen soll Feuerangriffe schwächer machen.

Throne and Liberty ist zudem ein teures MMORPG. Durch die ganzen Anpassungen soll es schon 2021 mindestens 75 Millionen Euro in der Produktion gekostet haben.

Ein Release ist für PC und Konsolen geplant, wobei es kein Crossplay geben soll. Eigentlich sollte das Spiel schon 2022 erscheinen, jedoch soll der Zeitpunkt für einen globalen Release im ersten Halbjahr 2023 günstiger sein. NCSoft suche außerdem noch den richtigen Partner für den Westen. Man munkelt, dass Amazon dieser Partner werden könnte.

Was sagt ihr zu Throne and Liberty? Spricht euch das neue MMORPG an? Und seid ihr bei koreanischen Spielen immer etwas skeptisch?

NCSoft soll Gerüchten zufolge zudem an einem MMORPG zu Horizon: Zero Dawn arbeiten. Auch darauf wurden sie im Call angesprochen. Dort heißt es, dass sie mit vielen Partnern zusammenarbeiten und „bald“ eine offizielle Ankündigung kommt. Mehr dazu hier:

