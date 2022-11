MMORPG Crowfall will sich nach schwachem Start neu erfinden – Nimmt dafür die Server komplett offline

Overwatch 2 will euch mit Koop-Mission und Skins in Gruselstimmung bringen – Zeigt Halloween-Event im Trailer

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Der neue Killer in Dead by Daylight bringt 3 Diener mit, könnte aus Dark Souls stammen

Das MMORPG Crowfall will das Beste aus zwei Genres vereinen. Die MMORPG-Teile sollen für Spieltiefe sorgen. Strategie-Elemente dafür verantwortlich sein, dass C...

Die Eternal Kingdoms sind eine persistente, soziale Welt, in der es zwar kein PvP gibt, aber die Spieler ihre Erfolge präsentieren und so Ruhm und Anerkennung ernten können. Die anderen Kampagnen sollten regelmäßig enden und mit neuen Regeln zurückkehren.

Was ist Crowfall für ein Spiel? 2015 wurde Crowfall als ein Spiel angekündigt, das sich wie eine Staffel Game of Thrones spielen sollte . Es waren verschiedene Kampagnen geplant, die die Spieler gewinnen können und dadurch Vorteile in den Eternal Kingdoms erhalten.

Overwatch 2 will euch mit Koop-Mission und Skins in Gruselstimmung bringen – Zeigt Halloween-Event im Trailer

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Der neue Killer in Dead by Daylight bringt 3 Diener mit, könnte aus Dark Souls stammen

Die Entwickler erklären dazu, dass es für sie unheimlich anstrengend sei, ein MMORPG live zu betreiben und gleichzeitig an neuen Inhalten und Kampagnen zu arbeiten. Darum soll der Live-Service abgeschaltet werden, bis Crowfall in einem Stadium ist, indem es erneut erscheinen kann.

Was passiert mit Crowfall? Am 22. November um 18:00 Uhr deutscher Zeit wird Crowfall abgeschaltet. Die Server werden ab dann nicht mehr erreichbar sein.

Insert

You are going to send email to