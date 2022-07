Ein Trailer zu einem neuen MMORPG hat schon 8,8 Millionen Aufrufe – Die große Hoffnung 2022

Der Trailer zum neuen MMORPG Throne and Liberty (PC, PS5, Xbox Series X) hat in 4 Monaten jetzt über 8.8 Millionen Aufrufe auf YouTube gesammelt. Was man da sehen kann, begeistert MMORPG-Spieler weltweit, die sich wieder auf „ein richtiges MMORPG“ freuen. Das Onlinerollenspiel der legendären Reihe Lineage soll Ende 2022 für PC, PlayStation 5 und die Xbox Series X erscheinen – auch bei uns in Europa.

Das sind die Daten zum Trailer:

Der Trailer heißt „[NCSoft] Throne and Liberty – Offical Trailer – Work in Progress„

Das Video erschien am 17.3.2022 und dauert 3 Minuten und 5 Sekunden

Der Trailer hat mittlerweile 8.845 Millionen Aufrufe auf YouTube gesammelt

„So sollten MMORPGs sein“

Wie sind die Reaktionen zum Trailer? Die Reaktionen sind überwiegend positiv. In Kommentaren sagen Nutzer:

„Das bringt Erinnerungen an Aion und Lineage 2 zurück. Es schmeckt und sieht genau wie ein NCsoft-Titel aus.“

„Heilige Scheiße. So sollte ein MMO sein: 50 bis 100 Leute hauen auf den selben Boss. Ich liebe das so sehr.“

„Sieht fantastisch aus, kann gar nicht auf den EU-Release warten.“

Was steckt hinter diesem Spiel? Für viele wirkt es so, als sei „Throne and Liberty“ ein Spiel, das im Februar 2022 praktisch aus dem Nichts gekommen ist und von dem vorher noch nie wer gehört hat, aber das Gegenteil ist der Fall:

Das Spiel wurde ursprünglich 2011 angekündigt, als wir hier grade WoW: Wrath of the Lichking spielten. Es sollten der Nachfolger der legendären Reihe „Lineage“ werden, die in Südkorea denselben Stellenwert genießt wie bei uns World of Warcraft.

2016 stand das Spiel als „Lineage Eternal“ kurz vor dem weltweiten Relaese – damals sollte es ein Action-MMORPGfür PC und Mobile werden, in der ISO-Perspektive wie Diablo

Doch dann wurde es im letzten Moment wieder zurückgenommen und umfassend überarbeitet. Nach 5 weiteren Jahren in der Entwicklung ähnelt es jetzt eher einem klassischen Action-MMORPG wie Blade & Soul oder Black Desert

Das Spiel soll keine festen Klassen bieten, sondern die Spielweise soll von den Waffen beeinflusst werden:

Neue MMORPG-Hoffnung erscheint 2022 für PC, PS5 und Xbox – Verrät erste Details zu Klassen und PvE

Wann soll das Spiel rauskommen? Der Release von „Throne and Liberty” ist für einen weltweiten Release Ende 2022 angekündigt. Das Spiel soll für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen, das ist offiziell bestätigt. Weil NCSoft immer nur von „Consoles“ spricht, hoffen manche, dass es auch für die „alten Konsolen“ PlayStation 4 und Xbox One erscheint.

Allerdings hat man jetzt wieder seit Monaten nur wenig von dem Spiel gehört. Throne & Liberty ist bekannt dafür, extrem häufig verschoben worden zu sein. Man hatte angekündigt, das Spiel im Juni 2022 größer vorzustellen – doch konnte das Versprechen nicht einlösen.

Dennoch sieht der Trailer schon nach einem sehr fortgeschrittenen und fertigen Spiel aus, das offenbar bislang in internen Tests bei NCSoft probegespielt wurde.

Die Screenshots sehen beeindruckend aus.

Das ist jetzt das Absurde: Obwohl das Spiel schon 12 Jahre in Entwicklung ist, von einer der größten MMORPG-Firmen der Welt stammt und einen Trailer hat, in dem das Spiel so gut aussieht, kennt man im Moment nur wenige Details zu Throne & Liberty. So betont man, einen Fokus auf Story und PvE zu legen, will im Endgame aber auch massive PvP-Schlachten bieten.

Eine PR-Kampagne, die das Spiel vorstellt, gibt es jedoch nicht noch nicht. Alles konzentriert sich im Moment auf diesen Trailer aus dem Februar 2022, der Spieler weltweit zum Träumen von einem „richtigen, großen MMORPG“ anregt.

Throne and Liberty ist sicher das Highlight, auf das sich viele MMORPG-Spieler freuen:

