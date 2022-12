Diablo 4: Klassen im Ranking – Von unbeliebt bis beliebt

Survival-Hit Valheim überrascht am Nikolaustag mit dem neuen Mistlands-Update und zeigt die Nebellande in einem animierten Trailer.

Was ist das für eine Klasse? Totenbeschwörer sind in Diablo die Hüter der Balance zwischen Leben und Tod. Passend dazu werdet ihr im Kampf daher Sensen als eure Waffen führen und dunkle Magie nutzen, die euch Macht über Untote verleiht.

Die Verbundenheit mit der Natur zeigt sich außerdem durch die Begleiter der Druiden. Im Kampf können den Druiden Wölfe, Raben und lebendige Pflanzen zur Seite stehen. Sie selbst können sich ebenfalls verwandeln. So kann ein Druide in Form eines Bären seine Gegner zerfleischen.

Was ist das für eine Klasse? Druiden sind die Hüter der Natur in Sanctuario und nutzen ihre Macht, um die Horden der Hölle auszulöschen. Die Klasse kann sowohl physische Angriffe austeilen, als auch zaubern. Doch im Gegensatz zu den eigentlichen Zauberern beherrschen die Druiden die Magie des Windes und der Erde.

Was ist das für eine Klasse? Die Jägerin zeichnet sich vor allem durch ihre hohe Mobilität aus und ihre Fähigkeit, zwischen Nah- und Fernkampf hin und her zu wechseln. Als Waffen nutzt sie wahlweise Dolche, Schwerter, Bögen oder Armbrüste.

Was ist das für eine Klasse? Barbaren sind physische Nahkämpfer, wie sie im Buche stehen. Sie kämpfen immer an der vordersten Front und ihre Fähigkeiten spiegeln das wider. Als Ressource für ihre Fähigkeiten nutzen sie im Kampf Fury.

Die einzigartige Klassen-Mechanik der Zauberin ist das Enchantment. Ihre Fähigkeiten können entweder aktiv eingesetzt werden oder in die Enchantment-Slots gesockelt werden. Dadurch werden sie zu passiven Effekten, die andere Skills beeinflussen können. Insgesamt können bis zu 3 Fähigkeiten in die Enchantment-Slots gepackt werden.

Was ist das für eine Klasse? Die Zauberin ist eine typische Magier-Klasse, die über die Elemente Feuer, Eis und Blitz herrscht. Sie wurde von den Entwicklern als eine „High Risk, High Reward“-Klasse beschrieben. Das bedeutet also, dass sie zwar sehr hohen Schaden austeilen kann, aber auch schnell ins Gras beißt, wenn man nicht aufpasst.

Im Gegensatz zu vorherigen Diablo-Spielen könnt ihr in D4 euren Helden in einem ausführlichen Charakter-Creator selbst erschaffen. Einen Gender-Lock gibt es nicht, ihr habt also die freie Wahl.

